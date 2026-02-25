iOS 26.4 bèta 2 is uit – met deze nieuwe functies voor je iPhone

Een week na de release van de eerste bètaversie is iOS 26.4 bèta 2 nu beschikbaar. Deze verbeteringen komen binnenkort naar je iPhone.

iOS 26.4 bèta 2 is uit

De update naar iOS 26.4 bèta 2 verfijnt nieuwe functies en voegt nieuwe functies toe. Zo zijn er updates voor RCS-versleuteling, de Games-app en meer. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

RCS-versleuteling

De release van iOS 26.4 vorige week voegde ondersteuning toe voor het testen van RCS-encryptie, maar alleen voor communicatie tussen iPhones onderling. Met iOS 26.4 bèta 2 heeft Apple het testen uitgebreid naar berichtenverkeer tussen iPhones en Android-apparaten. Apple zegt hierover:

“In this beta, RCS end-to-end encryption will become available for testing between Apple and Android devices. This feature is not shipping in this release and will be available to customers in future iOS, iPadOS, macOS, and watchOS 26 releases. End-to-end encryption is in beta and is not available for all devices or carriers. Conversations labeled as encrypted are encrypted end-to-end, so messages can’t be read while they’re sent between devices.” “In deze bètaversie wordt RCS-end-to-end-versleuteling beschikbaar voor testen tussen Apple- en Android-apparaten. Deze functie is niet opgenomen in deze release en zal beschikbaar zijn voor klanten in toekomstige releases van iOS, iPadOS, macOS en watchOS 26. End-to-end-versleuteling is in bèta en is niet beschikbaar voor alle apparaten of providers. Gesprekken die als versleuteld zijn gemarkeerd, worden end-to-end versleuteld, zodat berichten niet kunnen worden gelezen terwijl ze tussen apparaten worden verzonden.”

Highlight-effecten verminderen

In het menu Toegankelijkheid in de app Instellingen heeft Apple een nieuwe schakelaar toegevoegd onder Weergave en tekstgrootte. Hiermee kun je een aantal highlight-effecten rond de randen van knoppen en schuifregelaars verminderen.

Games-app

In iOS 26.4 bèta 1 heeft Apple de gebruikersinterface in de App Store bijgewerkt en de zoekbalk terugverplaatst naar de bovenkant van het tabblad Zoeken. Zoeken is nu ook geïntegreerd in de balk en staat niet langer los. In iOS 26.4 bèta 2 heeft Apple dezelfde wijziging aangebracht in de Games-app.

Overige wijzigingen

Wanneer je iPhone in de donkere modus staat, worden pop-upmenu’s in het Bedieningspaneel nu ook met een donkere achtergrond weergegeven.

Er zijn kleine wijzigingen aangebracht in de interface van de App Store.

Als je het thuisscherm wijzigt, is het menu dat verschijnt een stuk transparanter.

Staat de schakelaar voor het installeren van bèta’s aan? Die wordt voortaan automatisch uitgezet als je vier maanden lang geen nieuwe bèta hebt geïnstalleerd.

Release iOS 26.4

We moeten nog wel even wachten op iOS 26.4, want de update komt pas in de tweede helft van maart naar je iPhone. Nog even geduld dus, volgende maand komen er veel nieuwe functies naar je iPhone. In de tussentijd verschijnen er meer testversies van iOS 26.4, waarin mogelijk nóg meer features opduiken. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!