Deze toffe camerafunctie wordt stukken beter op de iPhone 17

Het ziet er naar uit dat een coole camerafunctie die we eigenlijk op de iPhone 16 verwachtten wel naar de iPhone 17 komt. Dit moet je weten.

Deze camerafunctie wordt veel beter op de iPhone 17

Voorafgaand aan de lancering van de iPhone 16 werd duidelijk dat het toestel technisch gezien 8K-video-opnamen zou kunnen ondersteunen. Toch besloot Apple om deze camerafunctie achter te houden voor de iPhone 17. Daar was waarschijnlijk wel een goede reden voor. Inmiddels zegt een nieuw gerucht dat 8K video wel mogelijk is met de iPhone 17.

Video opnemen met de iPhone 16

Alle iPhone 16-modellen ondersteunen 4K-video-opnamen. Zo neem je op de iPhone 16, 16 Plus en 16e slow motion op met 60 fps, en op de iPhone 16 Pro en 16 Pro Max met 120 fps. Dat laatste was de eerste keer dat dit mogelijk is op een iPhone.

Apple heeft destijds ook het filmen in 8K getest op de iPhone 16 Pro-modellen. De groothoeklens en de ultragroothoeklens zouden daar qua resolutie geschikt voor zijn, maar de zoomlens niet. Dat zou dus betekenen dat je tijdens het filmen van 8K-video’s niet kunt overschakelen naar de telelens. Nu krijgt deze lens in de iPhone 17 Pro en 17 Pro Max dan ook een hogere resolutie en daardoor houdt niets de verbeterde camerafunctie nog tegen.

De iPhone 17 krijgt 8K video

De iPhone 16 heeft een telelens met 12 MP, maar de iPhone 17 zal naar verluidt een grote sprong maken naar een telelens met 48 MP. Dit betekent dus dat alle drie de camera’s dan in staat zouden zijn om 8K-video op te nemen. We verwachten dan ook dat Apple deze telelens met hogere resolutie en de verbeterde camerafunctie in de nieuwe Pro-modellen van dit jaar zal stoppen.

Weibo-gebruiker Fixed Focus Digital, die onder andere de kleur Desert Titanium en de naam iPhone 16e van tevoren correct wist te voorspellen, ondersteunt dit nu. Deze nogal onhandige machinevertaling uit het Chinees van een van zijn uitspraken bevat de opmerking: Met 8K in je hand moet je uitkijken naar de iPhone 17-serie.