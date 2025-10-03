Apple Kaarten vs Waze: dit is de beste navigatie-app van de twee!

Apple Kaarten en Waze, twee apps die ongeveer hetzelfde doen en toch verschillend zijn – we leggen ze naast elkaar voor een vergelijking.

Apple Kaarten vs Waze

We hebben eerder al eens Waze vergeleken met Google Maps en Google Maps met TomTom GPS, maar nog niet Apple Kaarten met Waze. De hoogste tijd om deze apps alsnog eens naast elkaar te leggen!

Vormgeving

Het design van beide apps is in de basis hetzelfde, maar ziet er toch zeker anders uit. In beide gevallen zie je een kaartje, met daaronder een zoekbalk, en je thuis en werkplek als je die hebt ingesteld. Wil je naar de instellingen, dan tik je in Apple Kaarten op je profielfoto rechts naast de zoekbalk. In Waze tik je linksboven op de drie streepjes.

Wanneer je het navigeren daadwerkelijk start, worden de verschillen groter. Waze ziet er erg minimalistisch uit. Je ziet alleen de dingen die je echt nodig hebt, wat er voor zorgt dat je niet door andere zaken wordt afgeleid. Apple Kaarten laat een veel gedetailleerder beeld zien, met name van gebouwen en dergelijke in de omgeving. Hoewel dat kan afleiden, zorgt het er ook voor dat je sneller ziet waar je precies bent en waar je naartoe moet. Het een is niet per se beter dan het ander. Het ligt er maar aan wat je prettiger vindt.

Navigatie

Ook hierin zijn de apps vergelijkbaar. Ze geven praktisch dezelfde routes aan wanneer je een bestemming intypt. Apple Kaarten geeft voor het laatste stukje nog een extra mogelijkheid en de er zit een verschil van 2 minuten in de duur van de reis.

In de praktijk komen we met beide apps ongeveer tegelijkertijd op de bestemming aan. Qua navigatie presteren Waze en Apple Kaarten dus allebei goed. Ook hier is het een kwestie van persoonlijke voorkeur, waarbij het genoemde verschil in vormgeving waarschijnlijk een grote rol speelt.

Meldingen

Zowel bij Apple Kaarten als Waze kun je gemakkelijk melding maken van verkeerssituaties die je onderweg tegenkomt. Denk aan files, ongelukken, wegwerkzaamheden en snelheidscontroles. Andere gebruikers doen dit ook, zodat je vaak al ruim van tevoren gewaarschuwd wordt.

Dit systeem is dus wel afhankelijk van de gebruikers die er actief aan meewerken. Hoe meer gebruikers er aan meedoen, hoe beter het werkt. Waze heeft een grote community met gebruikers die het systeem actief gebruiken en doet dit dus beter dan Apple Kaarten. Het is een onderdeel waar Waze echt in uitblinkt!

Extra features

Apple Kaarten heeft veruit de meeste extra features. Waze is sterk in eenvoud en in het meldingensysteem van de community, maar heeft verder weinig extra’s te bieden. Dit in tegenstelling tot Apple Kaarten. Daar kun je bijvoorbeeld kaarten downloaden voor offline gebruik, wat handig is als je mobiele verbinding wegvalt. Naast routes plannen voor als je met eigen auto gaat, kun je in Kaarten ook routes plannen wanneer je te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer, of met een taxi gaat. Bovendien heb je verschillende kaartmodi waaronder openbaar vervoer en satelliet.

Conclusie: Apple Kaarten vs Waze

Apple Kaarten en Waze zijn allebei prima apps om van A naar B te komen. Welke van de twee je kiest, hangt erg af van je persoonlijke voorkeur. Wil je een minimalistisch ontwerp in de auto met snelle verkeersmeldingen van andere gebruikers, dan kies je Waze. Wil je meer informatie, niet alleen in de auto navigeren, meer opties en de mogelijkheid om zonder mobiele verbinding te navigeren, dan kies je Apple Kaarten.

Hoewel Waze beter is als het gaat om verkeersmeldingen van gebruikers, vinden we de vele extra opties en offline navigeren met welk vervoersmiddel dan ook, toch belangrijker. Om die reden is voor ons Apple Kaarten de winnaar!