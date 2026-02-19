iPhone 17 vs Google Pixel 10a: zo groot zijn de (prijs)verschillen

Google heeft op 18 februari 2026 de Pixel 10a uitgebracht – tijd om te kijken dus hoe dit nieuwe toestel zich verhoudt tot de iPhone 17.

iPhone 17 vs Google Pixel 10a

Qua prijs is de aankomende iPhone 17e waarschijnlijk een betere concurrent voor de Pixel 10a (549 euro). Omdat die er nog niet is, vergelijken we de Pixel 10a nu eerst met de iPhone 17 (€ 851,-).

Behuizing

De nieuwe Pixel 10a is ietsje groter en zwaarder dan de iPhone 17: 153,9 x 73 x 9 mm en 183 g ten opzichte van 149,6 x 71,5 x 8 mm en 177 g. Beide toestellen hebben een aluminium frame en een glazen voorkant. De achterkant van de iPhone is ook van glas, maar die van de Pixel is van plastic. Beide behuizingen zijn waterbestendig, al kun je met de iPhone 30 minuten lang tot 6 meter onder water en met de Pixel 30 minuten tot 1,5 meter. De behuizing van de iPhone 17 lijkt dus wel wat meer solide.

Qua kleuren heb je bij de Pixel 10a de keuze uit Lavendel, Bes, Mist en Obsidiaan. De iPhone 17 is er in Lavendel, Saliegroen, Nevelblauw, Wit en Zwart.

Scherm

Beide toestellen hebben een scherm van 6,3 inch met een maximale helderheid van 3000 nits. Het scherm van de iPhone is bovendien voorzien van antireflectie-coating. Dat scherm heeft met 1206 x 2622 pixels ook een hogere resolutie dan de Pixel (1080 x 2424 pixels). Gezien de gelijke schermgrootte en de afmetingen van de behuizingen, zijn de randen rond het scherm van de Pixel een stuk dikker dan bij de iPhone.

Het beeld van de iPhone is dus wat scherper en reflecteert minder. Ook ziet het scherm er dankzij de dunnere randen wat moderner uit. De iPhone werkt overigens met Face ID. De Pixel heeft een vingerafdrukscanner ingebouwd onder het scherm.

Camera

De Pixel 10a heeft net als de iPhone 17 een groothoekcamera van 48 megapixel, alleen is het diafragma van de iPhone net ietsje groter dan dat van de Pixel (f/1.6 ten opzichte van f/1.7). Vervolgens hebben ook allebei de toestellen een ultragroothoekcamera. Die van de iPhone 17 is eveneens 48 megapixel, die van de Pixel 10a blijft steken op 13 megapixels. Hierdoor kunnen we zeggen dat de camera van de iPhone 17 beter is dan die van de Pixel 10a.

De frontcamera van de Pixel is een 13-megapixel ultragroothoekcamera met een diafragma van f/2.2. De iPhone heeft aan de voorkant een 18-megapixel ultragroothoekcamera met een groter diafragma van f/1.9. Ook deze camera streeft die van de nieuwe Pixel voorbij.

Prestaties

De iPhone draait op een A19-chip, de Pixel op een Tensor G4. We weten niet precies hoe groot het verschil is, maar de A19 is in elk geval wel een stukje krachtiger. Verder hebben beide toestellen 8 GB aan werkgeheugen. Over het geheel genomen presteert de iPhone 17 wel wat beter dan de Google Pixel 10a.

Overigens heeft de Pixel 10a minder maximale opslagruimte. Bij Google kun je kiezen uit 128 GB en 256 GB, bij Apple uit 256 GB en 512 GB.

Batterij

De Pixel 10a heeft een batterij met een capaciteit van 5100 mAh, wat een stuk meer is dan de batterij van de iPhone 17 (3692 mAh). Toch zegt dat in de praktijk niet zoveel. Met de iPhone kun je tot 30 uur video kijken en dat lukt volgens Google met de Pixel ook zo’n beetje. Mogelijk komt dit doordat de processor van de iPhone energiezuiniger is. Op dit punt zijn de toestellen dus aan elkaar gewaagd.

Voordelen iPhone 17 Betere camera’s

Betere camera’s Beter scherm

Beter scherm Sneller Nadelen iPhone 17 Duurder

Voordelen Pixel 10a Goedkoper Nadelen Pixel 10a Minder goede camera’s

Minder goede camera’s Minder goed scherm

Minder goed scherm Langzamer

Conclusie: iPhone 17 vs Google Pixel 10a

De iPhone 17 is op de meeste punten superieur aan de Google Pixel 10a. Denk daarbij vooral aan het scherm, de camera’s en de prestaties. Dat is geen verrassing, want je betaalt er ook een hogere prijs voor. Het betekent overigens niet dat de Pixel 10a een slechte smartphone is. Integendeel. Voor de meeste mensen is een smartphone met specificaties zoals de Pixel 10a ruim voldoende. Apple komt zeer binnenkort ook met een nieuwe ‘budget’-iPhone, de iPhone 17e. We zijn dan ook benieuwd hoe die iPhone 17e zich verhoudt tot de Google Pixel 10a. Die vergelijking kun je op iPhoned dan ook zo snel als mogelijk verwachten!

iPhone 17 kopen?

