Sim only van Simyo kost alléén vandaag verrassend weinig
Jane van Brakel
6 juli 2026, 10:00
2 min leestijd
Sim only van Simyo kost alléén vandaag verrassend weinig

Ben je het zat om te veel te betalen voor je sim only-abonnement? Dan is dit je kans. Alleen vandaag scoor je bij Belsimpel een sim only met minimaal 20 GB én ontvang je 125 euro cashback. Zo betaal je uiteindelijk een stuk minder voor een sim only.

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Sim only met 125 euro cashback scoor je hier

Het is weer Magic Monday bij Belsimpel en dat betekent een nieuwe sim only-deal. Alleen vandaag ontvang je 125 euro cashback op een Simyo-abonnement met een databundel van minimaal 20 GB. Zo profiteer je van een flinke korting op je abonnement.

De cashback is geldig op nieuwe tweejarige Simyo-abonnementen met een bundel van 20 GB of groter. De actie is alleen vandaag beschikbaar, dus als je wilt profiteren van deze extra korting, is het slim om niet te lang te wachten.

Scoor 125 euro cashback

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Simyo-deal: deze bundels zijn nu extra voordelig

Wat betaal je uiteindelijk voor een Simyo-abonnement? Kies je voor de bundel met 20 GB en 400 belminuten of sms’jes, dan betaal je de eerste negen maanden 6,50 euro per maand. Daarna bedraagt het abonnement 11 euro per maand. Over de volledige looptijd van twee jaar kom je uit op 223,50 euro. Trek je daar de cashback van 125 euro vanaf, dan betaal je nog slechts 98 euro over de hele looptijd. Omgerekend is dat slechts 4,10 euro per maand.

simkaart

Heb je liever meer data? Dan is er ook een bundel met 30 GB. Hiervoor betaal je de eerste negen maanden 6,50 euro per maand en vervolgens 13 euro per maand. De totale abonnementskosten over 24 maanden bedragen 253,50 euro. Na verrekening van de cashback van 125 euro blijft er 128,50 euro over, wat neerkomt op een gemiddelde maandprijs van slechts 5,35 euro.

Scoor een sim only met korting

Over Simyo als provider

Simyo is een Nederlandse provider die gebruikmaakt van het betrouwbare KPN-netwerk. De provider staat bekend om zijn scherpe prijzen, eenvoudige abonnementen en goede dekking. Je kunt kiezen uit verschillende sim only-abonnementen met zowel 4G als 5G, waarbij je bundel maandelijks kunt aanpassen.

Daarnaast scoort Simyo al jaren hoog op klanttevredenheid dankzij de overzichtelijke app, goede klantenservice en flexibele mogelijkheden. Zo kun je eenvoudig extra MB’s of belminuten toevoegen en houd je altijd inzicht in je verbruik. Hierdoor is Simyo een populaire keuze voor wie een betaalbaar en betrouwbaar mobiel abonnement zoekt.

Scoor een sim only van Simyo

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