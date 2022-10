Scoor KPN Unlimited met tot €10 korting per maand en ontvang 2 kaarten voor het Huis van Oranje (ADV)

Met Unlimited Data van KPN kun je overal onbeperkt internetten met je iPhone. Sluit je zo’n abonnement nu af, dan volg je het WK Voetbal 2022 op unieke wijze in het Huis van Oranje! De actie loopt van 17 oktober t/m 6 november en wees er snel bij, want op is op!

Huis van Oranje

Een WK-wedstrijd kijken met tienduizenden oranjefans en megaschermen: het kan vanaf november in de Johan Cruijff ArenA, die tijdelijk wordt omgedoopt tot het ‘Huis van Oranje’. Hier beleef je samen met 55.000 Oranjefans een WK-wedstrijd van het Nederlands Elftal.

Een pre-show met topartiesten brengt je in de stemming. Ook in de rust wordt er een spectaculaire muzikale show neergezet. Artiesten zijn onder meer DJ La Fuente en Emma Heesters. Met een KPN Unlimited-abonnement ben je er zeker bij, want dan ontvang je als cadeau twee kaarten voor het Huis van Oranje.

De actie geldt van 17 oktober tot en met 6 november. Wil je er graag bij zijn? Zorg dat je er op tijd bij bent, want op is op. Overigens is de eerste wedstrijd van Nederlands te zien op 25 november, want dan spelen ze tegen Ecuador.

Tot 10 euro per maand korting op KPN Unlimited

Met Unlimited Data hoef je je geen zorgen te maken of je voldoende MB’tjes in je bundel hebt. Dit is ideaal als je vaak onderweg bent. Je kunt eindeloos je favoriete films en series streamen, of live naar sport kijken zoals het WK Voetbal. Zonder je zorgen te maken over eventuele extra kosten buiten je bundel.

Voor het Unlimited Data-abonnement is het niet nodig om een nieuwe smartphone te kopen. Je kunt gebruikmaken van de actie door een Sim Only-abonnement van KPN te nemen. Je wisselt dan alleen van mobiel abonnement.

Deze actie is zowel voor nieuwe als bestaande klanten. Als bestaande klant kan je het huidige abonnement omzetten naar een unlimited abo. Voor maar 25 euro per maand heb je al een unlimited abonnement op het best geteste netwerk van nederland. Ook krijg je bij ieder abonnement gratis 5G.

Kies je voor Unlimited Data, dan ontvang je nu 2,50 euro korting per maand. Heb je thuis al internet van KPN, dan is het voordeel zelfs 10 euro per maand.

Nog meer voordeel met de iPhone 14 Pro

Je kunt Unlimited Data ook in combinatie met de iPhone 14 Pro nemen, voor nog meer voordeel. Tijdelijk ontvang je tot 500 euro bij het inruilen van een iPhone 12 Pro. Met Unlimited Data maak je ook onderweg optimaal gebruik van de mogelijkheden en haal je alles uit je nieuwe iPhone 14 Pro. Let bij de verschillende modellen wel op de levertijden, die kunnen nog wel eens verschillen.

De iPhone 14 Pro (hiernaast te zien op de afbeelding) is het nieuwe paradepaardje van Apple en ligt nog maar een paar weken in de winkels. Een opvallende vernieuwing is het Dynamic Island, een uitsparing die dynamisch van grootte verandert. Speel je bijvoorbeeld muziek af, of laat je een timer lopen, dan plakken die als het ware vast aan het Dynamic Island.

Een ander speerpunt van de iPhone 14 Pro is de camera, want het is de eerste iPhone met een 48-megapixelsensor. Ook heeft het vlaggenschip van Apple een Always-on display dat altijd aan staat. Zo zie je ook in de slaapstand de tijd op het scherm, of de notificaties en lockscreen-widgets.

KPN Hussel

KPN Hussel is een alles-in-één-pakket met telefoon- internet en entertainment-diensten. Kies je voor Unlimited Data in combinatie met KPN Hussel dan krijg je naast de tickets voor het Huis van Oranje meer veel voordelen, zoals:

7,50 euro korting op je mobiele abonnement

op je mobiele abonnement 5 euro entertainmentkorting : kies uit onder meer Netflix, Spotify, Viaplay, ESPN of Disney+

: kies uit onder meer Netflix, Spotify, Viaplay, ESPN of Disney+ Gratis Pluspakket bij tv ter waarde van 6,99 euro per maand

Van 17 oktober tot en met 6 november ontvang je exclusief bij een KPN Unlimited-abonnement twee kaartjes voor het Huis van Oranje.