Deze 3 vernieuwingen in de iPhone 17 Pro wil je niet missen (ADV)

Apple heeft recent de iPhone 17 Pro onthuld, met flinke vernieuwingen ten opzichte van de vorige generatie. In dit artikel bespreken we drie opvallende verbeteringen, van een vernieuwd camerasysteem tot geavanceerde video-opties.

Waarom upgraden naar de iPhone 17 Pro zeker de moeite waard is

De iPhone 17 Pro biedt een veel snellere en soepelere gebruikservaring dan zijn voorganger. Apps openen sneller, gamen verloopt vloeiender en het toestel blijft koel en krachtig, zelfs bij intensief gebruik. Daarnaast zijn er nieuwe slimme functies toegevoegd, zoals verbeterde camera’s en geavanceerde mogelijkheden voor video’s en foto’s.

Je kunt de iPhone 17 Pro tijdelijk met extra voordeel aanschaffen bij Odido, en er zijn nu geen aansluitkosten. Hieronder lees je over drie vernieuwingen die dit toestel het overstappen meer dan waard maken.

1. iPhone 17 Pro introduceert Dual Capture

Dual Capture op de iPhone 17 Pro is een nieuwe functie waarmee je tegelijkertijd met de voor- en achterkantcamera kunt filmen. Dit betekent dat je bijvoorbeeld een gebeurtenis kunt vastleggen met de hoofdcamera aan de achterkant, terwijl je jezelf filmt met de frontcamera. De opname bevat dan zowel de actie om je heen als jouw reactie in één video, wat ideaal is voor vlogs, interviews of het vastleggen van speciale momenten.

De functie werkt rechtstreeks vanuit de standaard Camera-app en is eenvoudig te bedienen met een aanraakknop. Dual Capture maakt gebruik van de krachtige A19 Pro-chip om beide camera’s tegelijk soepel aan te sturen, wat zorgt voor hoge kwaliteit video’s tot 4K met 30 frames per seconde. Je kunt tijdens het filmen ook schakelen tussen de verschillende camera’s aan de achterkant, zoals de groothoek of telelens.

2. Hoe AI je helpt je foto’s en video’s beter te organiseren

De iPhone 17 Pro maakt het beheren van je content een stuk makkelijker dankzij slimme Apple Intelligence-technologie. Het herkent automatisch objecten en teksten in je foto’s, zodat je ze snel kunt terugvinden en makkelijk organiseren. Functies zoals Photonic Engine en Deep Fusion verbeteren automatisch kleur, helderheid en details, ook bij weinig licht.

Zo zien je foto’s er direct professioneel uit zonder dat je er veel tijd aan kwijt bent. Ook het bewerken van video’s gaat eenvoudiger: AI vermindert achtergrondgeluid, corrigeert onscherpte en vertaalt of zet teksten en audio snel om. Hierdoor kun je sneller en makkelijker met je media aan de slag.

3. Verbeterde camera’s en krachtige zoom

Bij de Pro-modellen staat de camera altijd centraal, ook bij de iPhone 17 Pro en Pro Max. Beide toestellen zijn perfect voor wie veel video’s maakt, dankzij de hoge beeldkwaliteit en uitgebreide video-opties. Apple heeft het camerasysteem flink verbeterd: alle drie de lenzen hebben nu 48 megapixel, ook de telelens. Hierdoor werken de lenzen beter samen voor scherpere foto’s en meer mogelijkheden. De nieuwe telelens heeft een speciaal prisma en een grotere sensor, waardoor je tot 8x optisch kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

Daarnaast zijn er nieuwe video-opties zoals ProRes RAW, waarmee je alle ruwe beelddata opslaat voor nauwkeurige nabewerking. Ook is er Log 2, waarmee je meer details in lichte en donkere delen vastlegt. Met Genlock kun je de iPhone synchroniseren met andere camera’s voor meer cameragebruik tegelijk.

