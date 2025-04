HomeWizard Plug-In Battery: slim stroom opslaan zonder gedoe

De HomeWizard Plug-In Battery is een compacte thuisbatterij waarmee je zelf opgewekte zonnestroom tijdelijk opslaat voor later gebruik. Stekker in het stopcontact en gáán – zo simpel kan het zijn.

De tijden dat je met zonnepanelen op je dak moeiteloos geld terugverdiende, lijken voorbij. Met de afbouw van de salderingsregeling en het opduiken van terugleverboetes is het voor veel huishoudens ineens een stuk minder aantrekkelijk om zonnestroom terug te leveren. De HomeWizard Plug-In Battery speelt daar slim op in. Deze compacte thuisbatterij helpt je om zoveel mogelijk van je zelf opgewekte stroom zélf te gebruiken. Zonder installateur, zonder breekwerk, en zonder gedoe. Voor een prijs van 1395 euro heb je het apparaat in huis. Maar hoe goed werkt dat in de praktijk?

Een batterij met een missie

De gedachte achter de Plug-In Battery is helder: als je zonnepanelen meer stroom opwekken dan je op dat moment nodig hebt, sla je het overschot op. Zodra de zon ondergaat of je verbruik hoger is dan de opwek, komt die opgeslagen energie weer van pas. Zo omzeil je de nadelen van terugleveren, én verlaag je je afhankelijkheid van het net.

Het systeem werkt samen met de HomeWizard P1 Meter – een dongel van 24,95 euro die je op de slimme meter aansluit. Die zorgt ervoor dat de batterij alleen laadt als er een overschot is, en alleen ontlaadt als dat nodig is. Je hoeft daar verder niks voor te doen; de app regelt alles automatisch.

Technische specificaties (in een notendop)

Capaciteit: 2,7 kWh per batterij

Laad- en ontlaadvermogen: 800 watt

Uitbreiding: Tot 4 batterijen stapelbaar (10,8 kWh totaal)

Efficiëntie: 78–82% roundtrip (in de praktijk rond de 80%)

Geluidsniveau: 32 dB (koelkast-niveau)

Standby-verbruik: 1 watt

Levensduur: 15 jaar of 6000 laadcycli

Garantie: 7 jaar of 4000 cycli via de Swap Service

Plaats je meerdere batterijen, dan kun je het ontlaadvermogen verhogen – tot wel 3200 watt bij vier batterijen. Maar let op: bij vier batterijen heb je een eigen groep nodig in de meterkast.

Installeren zonder installateur

Wat deze batterij onderscheidt, is het gemak waarmee je ’m in gebruik neemt. Geen installateur nodig, geen gedoe in de meterkast. Je sluit de P1 Meter aan op je slimme meter, koppelt hem via de HomeWizard Energy-app, en plugt de batterij in een gewoon stopcontact. Na een korte configuratie in de app is de installatie klaar – binnen tien minuten.

Wel even goed nadenken over de locatie: de batterij moet binnen staan, met wat ruimte rondom (10 cm zijkanten, 50 cm bovenkant). Hij maakt een zacht zoemgeluid, vergelijkbaar met een koelkast – dus liever niet naast je bed.

App in topvorm

De HomeWizard Energy-app is verrassend goed. Waar veel smart home-apps worstelen met duidelijkheid of stabiliteit, scoort deze juist punten. Je krijgt directe feedback over wat er gebeurt: wanneer de batterij laadt, hoeveel er in zit, en hoe je verbruik zich ontwikkelt. De grafieken zijn overzichtelijk en je krijgt al snel inzicht in je eigen energiegedrag.

Voor wie meer wil, is er een optioneel Pro-abonnement, maar de meeste functies zijn gewoon gratis beschikbaar. De app werkt snel, synchroniseert probleemloos met de hardware en is voor liefhebbers van cijfertjes en statistieken eigenlijk gewoon leuk om te gebruiken.

Praktische prestaties

Met een capaciteit van 2,7 kWh is de batterij ideaal voor kleinere huishoudens of voor ’s avonds en ’s nachts. Een gemiddeld huishouden verbruikt in de nacht tussen de 2 en 5 kWh, dus met één batterij kom je al een heel eind. Wie meer nodig heeft, kan dus opschalen.

Een belangrijke kanttekening: de Plug-In Battery is geen noodstroomvoorziening. Bij een stroomuitval schakelt ook de batterij zichzelf uit, puur uit veiligheidsoverwegingen. Ook ondersteunt het systeem (nog) geen dynamische energietarieven of uitgesteld laden – features die voor sommige gebruikers misschien gewenst zijn, maar volgens HomeWizard voorlopig niet veel voordeel opleveren.

Prijs, terugverdientijd en beschikbaarheid

De adviesprijs voor één batterij is 1395 euro. Voeg daar de P1 Meter bij en je zit net onder de 1450 euro. Volgens HomeWizard verdien je de investering in zo’n zes jaar terug. Maar goed: inmiddels weten we dat er tussentijds vanalles kan veranderen. Feit blijft dat de prijs relatief laag is ten opzichte van andere thuisbatterijen, waardoor de drempel om in te stappen behoorlijk laag ligt.

Dan nog een minpunt: de populariteit. De levertijden zijn opgelopen tot maanden – maar dat is ergens ook het beste compliment dat een product kan krijgen.

Conclusie: HomeWizard Plug-In Battery

De HomeWizard Plug-In Battery is een toegankelijke, goed doordachte oplossing voor iedereen die meer controle wil over zijn zonnestroom. Dankzij het plug-and-play-karakter, de slimme software en de betaalbare instapprijs is dit een van de meest laagdrempelige thuisbatterijen op de markt. Wie klaar is met het teruglevercircus en zijn energie liever in eigen huis houdt, vindt in de Plug-In Battery een slimme oplossing.

