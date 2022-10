Is Mastodon dan hét Twitter-alternatief?

Doordat Elon Musk nu definitief eigenaar is van Twitter, hebben veel gebruikers het beroemde blauwe vogeltje achter zich gelaten. Het sociaal netwerk Mastodon wordt gezien als hét alternatief, maar komt de ervaring al in de buurt van Twitter?

Mastodon

Nu Musk’s Twitter-overname is voltooid, wenden veel mensen zich tot alternatieven om korte berichten de wereld in te slingeren. Een populair sociaal netwerk is Mastodon, een app die veel gelijkenissen heeft met Twitter.

Mastodon lijkt veel op Twitter, maar heeft ‘toots’in plaats van tweets en ‘boost’ in plaats van retweets. Ook zijn er hashtags, vermeldingen en er is een chronologische feed zónder algoritme. En net als bij Twitter kun je mensen volgen om hun berichten in je feed te zien.

Verschillen zijn er ook. In tegenstelling tot Twitter heeft Mastodon geen advertenties. Ook is de app decentraal: niemand is eigenaar. Het sociaal netwerk is namelijk een open-source variant van Twitter en iedereen kan een eigen versie van de service maken.

Een goed Twitter-alternatief?

Genoeg voordelen dus, maar is Mastodon een aantrekkelijk Twitter-alternatief?

Open je Mastodon voor het eerst, dan word je begroet met een lijst van vage buitenlandse servers. Waar je als gebruiker voor moet kiezen is onduidelijk. Wij weten dat er een algemene server bestaat, waarvan de populairste Mastodon.social is. Hier worden de toots van meerdere services weergegeven. Maar je moet het maar net weten.

Na deze stap wordt je account gehost door je gekozen server, maar je kunt ook mensen van andere servers volgen en met ze communiceren zonder dat je meerdere accounts nodig hebt. Het is ook mogelijk om een account te verplaatsen naar een andere server zonder volgers te verliezen.

Okay, ik zit hier dus min of meer maar ik snap er nog de ballen van. Via de linkjes van anderen kom ik er, maar als ik de app zelf probeer krijg ik alleen maar rare buitenlandse domeinen. Taalinstellingen staan goed. Voel me Gé en Arie Temmes nu. https://t.co/isWs4SjQAq — Claudia de Breij (@claudiadebreij) October 30, 2022

Het begin is weinig gebruiksvriendelijk en lijkt veel gebruikers af te schrikken. Overlopende Twitteraars klimmen massaal in de digitale pen om Mastodon te bekritiseren – uiteraard op het vertrouwde nest Twitter.

Op Mastodon is het ook stil – zeker als je Twitter gewend bent. Op Mastodon werd de hashtag #MexicoGP in de afgelopen dagen bijvoorbeeld 32 keer gebruikt. Ter vergelijking: op Twitter was dat 266.000 keer. Voorlopig is Mastodon meer een schattige microblog dan een serieus alternatief voor Twitter.