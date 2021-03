Zoom is tegenwoordig ongekend populair, maar videobellen is voor lang niet iedereen gesneden koek. In onze video van de week helpen we beginnende Zoom-gebruikers daarom op weg met handige tips.

Zoom video: tips voor beginnende Zoom-gebruikers

We beginnen natuurlijk bij de basis: het downloaden en installeren van Zoom. Zodra je profiel als een huis staat en collega’s of studiegenoten je kunnen herkennen, is het tijd om een Zoom-meeting aan te maken, of deel te nemen aan een digitale vergadering van iemand anders. In onderstaande video laat iPhoned-redacteur Michel zien hoe het werkt.

Zoom heeft echter veel meer om het lijf dan alleen videovergaderen. Je kunt bijvoorbeeld een andere achtergrond instellen om het online vergaderen net ietsjes leuker te maken. Wanneer de situatie ernaar is kun je bovendien filters van andere apps, zoals Snapchat, in de videobel-app gebruiken. Deze animaties zijn niet professioneel, maar wel heel leuk.

Ook tof is dat je Zoom Meetings kunt opnemen. Deze optie is bijvoorbeeld ideaal voor studenten die zo hun hoorcollege later kunnen terugluisteren. Wil je een belangrijke vergadering opnemen? Dan kun je ook alleen het geluid opslaan.

Heb jij nog vragen over Zoom? Laat een reactie achter onder de YouTube-video of onze website en wie weet hebben wij, of een van de andere kijkers wel het antwoord.

