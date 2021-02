Het is de nachtmerrie van iedere iPhone-bezitter: je peperdure telefoon kwijtraken. Via de Zoek mijn-app kun je het toestel echter proberen terug te vinden. In deze video laten we zien hoe het werkt.

Video: Zo werkt de Zoek mijn-app van je iPhone

Sinds enige tijd heeft Apple de Zoek mijn iPhone- en Zoek mijn vrienden-app gecombineerd. De overkoepelende Zoek mijn-app verenigt de functies van beiden en is bijvoorbeeld ideaal wanneer je je iPhone kwijt bent. Dankzij dit programma kun je je telefoon namelijk op al je Apple-apparaten terugvinden.

In bovenstaande video laat iPhoned-redacteur Wouter zien hoe het werkt. De Zoek mijn-app is simpel van opzet, maar beschikt stiekem over een hoop functies. De belangrijkste mogelijkheid is het via het kaartje kunnen terugzoeken van al jouw Apple-apparaten. Zoek mijn is dus niet alleen een uitkomst wanneer je iPhone kwijt is, maar ook als je Apple Watch ineens foetsie is.

Verder beschikt de app over de mogelijkheid om verloren apparaten een geluidje te laten afspelen. Deze optie is vooral ideaal wanneer je je iPhone in huis verloren bent, maar echt geen idee hebt waar hij ligt. Indien je toestel definitief kwijt is, kun je ‘m via de Zoek mijn-app altijd nog op afstand wissen. Dit is natuurlijk niet fijn, maar zo zorg je er wel voor dat criminelen er niet met jouw persoonlijke gegevens vandoor gaan.

