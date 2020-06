22 juni is het alweer tijd voor WWDC: het grootste jaarlijkse software-evenement van Apple. In onze nieuwste video bespreken we onze verwachtingen.

Video: WWDC-verwachtingen

Ieder jaar presenteert Apple tijdens WWDC de grote software-updates die later dat jaar beschikbaar komen. Dit jaar doet Apple het net een beetje anders dan voorgaande jaren, want vanwege het coronavirus wordt het ontwikkelaars-event volledig online gegeven. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen updates worden aangekondigd. In onderstaande video zetten wij onze verwachtingen op een rij.

De belangrijkste update van de avond wordt natuurlijk iOS 14. De update draait waarschijnlijk op alle iPhones met iOS 13-ondersteuning. Vanaf iOS 14 kunnen we een lijst-weergave op onze homescreen verwachten, en voegt Apple een fitness-app toe. Ook zou je met de nieuwe update eindelijk zelf je standaard-apps kunnen instellen.

Ook verwachten dat de Apple Watch met watchOS 7 nog verder uitgroeit tot een accessoire waarmee je je gezondheid op peil houdt. Zo wordt er een speciale slaap-app toegevoegd, en is er voor ouders een Schooltime-functie die bepaalde apps en functies voor kinderen vergrendelt tijdens schooltijd. Ook verwachten we updates voor iPadOS, macOS en tvOS, al blijft het natuurlijk allemaal speculeren.

