WWDC 2022 aftertalk #5: iPadOS 16 (video)

In deze laatste aflevering van de WWDC-aftertalk praten we je helemaal bij over de nieuwe iPad-update: iPadOS 16.

Dit is er nieuw na WWDC 2022

De keynote van WWDC 2022 (Worldwide Developers Conference) zat weer bomvol nieuwe functies. Al tijdens de eerste dag van deze softwareconferentie kondigde Apple onder andere macOS 13 Ventura , iOS 16 en watchOS 9 aan. Daarnaast werd er ook een nieuwe MacBook Air 2022 mét de nieuwe M2-chip getoond.

In onze WWDC 2022 aftertalk-video laten wij alle nieuwe functies in begrijpelijke taal zien. Vandaag bespreken we in deze laatste aflevering de vernieuwingen van iPadOS 16 van WWDC 2022.

iPadOS 16: Freeform en eindelijk een Weer-app

iPadOS 16 is een soort hybride van iOS 16 en macOS 13 Ventura. De software is echter volledig geoptimaliseerd voor het grote aanraakscherm van de iPad. Deze versie focust zich vooral op samenwerking. Zo kan je bijvoorbeeld samen met iemand tegelijkertijd aan één document werken. Ook kan je FaceTime gebruiken in datzelfde bestand.

Op WWDC werd ook bekend dat iPadOS 16 een nieuwe app toevoegt: Freeform. Dit is een digitale whiteboard waar je met andere iPad gebruikers op kan tekenen en schrijven. Ideaal voor brainstormsessies op afstand. Zeker als je het in combinatie met een video-belletje gebruikt.

Er loopt al jaren een discussie over het missen van een officiële Weer-app op de iPad. Best raar eigenlijk, dat deze app er nog niet was. Nu met iPadOS 16 in ieder geval wel! Er is op het eerste gezicht niet veel nieuws onder zon, want hij lijkt op de versie die we op de iPhone zien. Hij is alleen wat groter, maar krijgt wel alle nieuwe functies die de weer-app op de iPhone heeft gekregen. Er is echter nog steeds geen rekenmachine-app op de iPad.

Werk sneller met Reference Mode en Stage Manager

‘Reference Mode’ is een hele handige nieuwe functie. Deze referentiekleur-app houdt dezelfde kleuren aan op het scherm als je een bestand op meerdere apparaten opent. De kleurenschema’s die je gebruikt worden dus onthouden. Ook Stage Manager is voor sommige iPads beschikbaar, maar je tablet moet er wel een M1 voor hebben. Stage Manager kennen we al van macOS 13 Ventura en maakt van je iPad meer een computer.

Wil je behalve iPadOS 16, nog meer nieuws over de WWDC bekijken? We hebben deze week iedere dag een nieuwe video uitgebracht met de nieuwste (software)-functies van Apple. Check op onze video-pagina de andere filmpjes.