WWDC 2022 aftertalk #2: watchOS 9 (video)

De keynote van de WWDC 2022 zat boordevol nieuwe functies. We praten je in deze tweede aflevering van onze WWDC-aftertalk helemaal bij over watchOS 9. Dit is de nieuwe software-update voor je Apple Watch.

WWDC aftertalk: watchOS 9

Op de eerste dag van de keynote liet Apple naast macOS 13 Ventura, iOS 16 en iPadOS 16 ook watchOS 9 zien. In deze video van de WWDC-aftertalk vertellen we je meer over de nieuwe functies in watchOS 9.

In de vorige aftertalk kon je alles lezen over iOS 16 en CarPlay. In de volgende aftertalk vertellen we je meer over de nieuwe MacBook Air 2022 mét M2-chip.

watchOS 9: Wijzerplaten en nieuwe sport-functies

Als je een Apple Watch Series 4 of nieuwer hebt, kan je binnenkort updaten naar watchOS 9. In deze nieuwe softwareversie zitten onder andere vier nieuwe toffe wijzerplaten. Wij vinden vooral de maan- en astronomie-wijzerplaten heel vet. Deze designs sluiten goed aan bij het ontwerp van iOS 16.

Daarnaast krijgt de Apple Watch veel nieuwe sport-functies. Natuurlijk wordt de Apple Watch al veel gebruikt om je sportprestaties in de gaten te houden, maar nu doet Apple daar nog een schepje bovenop. Zo kan je met de gyroscoop en versnellingsmeter kijken of je op de juiste manier loopt. De Apple Watch meet daarnaast beter je hartslag en welke sport je beoefent.

Medicijngebruik in watchOS 9

Tot slot: de Apple’s horloge krijg een functie voor je medicijngebruik. De Apple Watch geeft dan een melding wanneer je jouw medicatie in moet nemen. Zo vergeet je ze nooit meer. De medicatie kun je bovendien scannen en bewaren op je iPhone door een foto van het potje of de strip te nemen.

Ook houd de smartwatch bij welke medicatie gemixt kunnen worden en welke je beter niet kan combineren. De Apple Watch is dus met watchOS nóg beter voor je gezondheid en je medicijngebruik.

Wil je meer aftertalk van de WWDC naast, watchOS 9. CarPlay en iOS 16? Deze week brengen we iedere dag een nieuwe video uit met de nieuwste (software)-functies van Apple.