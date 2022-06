WWDC 2022 aftertalk #3: MacBook Air en de M2-chip (video)

WWDC 2022 is net afgelopen en op 6 juni liet Apple ons al veel nieuws zien. In deze aflevering van de aftertalk van WWDC praten we je uitgebreid bij over de nieuwe MacBook Air met de M2-chip.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WWDC: nieuwe M2-chip

In deze videoreeks van iPhoned nemen wij de belangrijkste aankondigingen van Apple van WWDC met je door. In eerdere video’s deze week bespraken we al iOS 16, de vernieuwde versie van CarPlay en watchOS 9.

Vandaag gaat het een keertje niet over software. Redacteur Bram bespreekt namelijk de MacBook Air 2022 met M2-chip die ook tijdens WWDC werd aangekondigd. Daarnaast komt ook de nieuwe versie van de MacBook Pro (met dezelfde chip) aan bod. Lees (of kijk) je mee?

WWDC 2022: gloednieuwe M2-chip

Twee jaar geleden kondigde Apple de M1-chip aan voor de Mac. Deze SoC (System-on-a-chip) zorgde ervoor dat Apple alles van het productieproces in eigen hand kreeg. Eerste produceerde Intel nog de chips. Nu, ruim anderhalf jaar later, kondigde Apple de M2-chip aan op WWDC.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze M2-chip is natuurlijk een stukje beter dan de ‘oude’ M1. De CPU is volgens Apple 18% sneller. Helaas laat de M2-chip het nog wel afweten tegen de M1 Pro, M1 Max en de M1 Ultra. De GPU heeft ook een update gekregen. Grafische taken en gamen gaan hierdoor veel soepeler. De M2-chip is met verschillende grafische specificaties verkrijgbaar. Hoe meer je betaalt, hoe krachtiger de graphics worden. De basisvariant heeft een GPU met 8 kernen, de duurdere versie heeft er 10.

Nieuwe MacBook Air 2022 met M2-chip

Je hebt niets aan de M2-chip zonder een nieuwe Mac. De MacBook Air 2022 is eerste compleet vernieuwde Mac met de M2-chip. Hij heeft dunnere randen dan zijn voorganger. Het scherm is daardoor groter. Ook door de notch in het midden. Verder loopt de behuizing niet langer schuin af. Ook zien we een upgrade voor de webcam. Deze maakt nu beelden in 1080p.

Apple MacBook Air 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 1.519,- Bekijk beste prijs

Opladen gaat bij de MacBook Air 2022 gelukkig weer via het vertrouwde MagSafe. Dit is een kabel die met een magneetje vastklikt en daardoor eenvoudig uit je Mac knalt als je over de kabel struikelt. Deze MacBook Air is vanaf juli 2022 verkrijgbaar in vier kleuren. Wij vinden de prijs, die begint bij de 1519 euro, echter veel te hoog voor deze ‘budget’-laptop van Apple.

Apple heeft relatief stiekem ook nog een nieuwe MacBook Pro aangekondigd. Dit is een instapversie met een 13-inch scherm en de M2-chip. Het design blijft wel oud; geen MagSafe, geen notch en dus wat dikkere schermranden. Deze koop je voor 1619 euro. Maar eerlijk gezegd vinden we deze MacBook geen goede deal. Als je een Pro wilt, kun je beter voor de duurdere 14-inch Pro gaan. Of je betaalt iets minder en kiest de MacBook Air 2022.

Apple MacBook Air 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 1.519,- Bekijk beste prijs

Wil je meer aftertalk van de WWDC naast CarPlay, iOS 16, watchOS 9 en de nieuwe MacBook Air? Deze week brengen we iedere dag een nieuwe video uit met de nieuwste (software)-functies van Apple. Morgen bespreken we macOS 13 Ventura.