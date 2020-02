Wil je eens wat anders dan de standaard stickers en Memoji in WhatsApp? In onze nieuwste video laten we je in iets meer dan één minuut zien hoe jij je eigen WhatsApp-stickers maakt.

Video: Maak en verstuur je eigen WhatsApp-stickers

WhatsApp heeft een groot aanbod aan stickers. Je kunt steeds nieuwe stickerbundels downloaden en natuurlijk je Memoji als sticker versturen. Maar wil je je WhatsApp-gesprek nog een stukje leuker maken, maak dan een sticker van een foto uit je eigen fotobibliotheek. Dit kan bijvoorbeeld met de app ‘Top Sticker Maker Studio Memes’.

In bovenstaande video leggen we in anderhalve minuut uit hoe je WhatsApp-stickers maakt van je eigen afbeeldingen. Wil je wel nieuwe stickers maar niet van je eigen foto’s? In ‘Top Stickers’ zie je ook nog eens ontelbaar veel soorten stickerpacks.

Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een sticker van: memes, katten- en hondenplaatjes en karakters van de tv-serie Friends. Is dat nog niet genoeg, dan zijn in de App Store nog tientallen stickerpacks voor WhatsApp te vinden.

Check ook de geschreven uitleg: dit kun je met WhatsApp-stickers

