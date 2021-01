WhatsApp mag dan de populairste chat-app van Nederland zijn, het is ook degene waar de laatste tijd de meeste kritiek op is. In onze video van de week kijken we wat er speelt.

Bekijk onze WhatsApp privacy video

De beslissing van Facebook om meer data met WhatsApp uit te wisselen is niet zonder slag of stoot gegaan. Ineens zagen WhatsApp-concurrenten hun gebruikersaantallen omhoog schieten en nam het protest vanuit de gebruikers toe. Het zorgde er zelfs voor dat Facebook de nieuwe regel uitstelde.

In onze video van de week kijken we wat er speelt op het gebied van WhatsApp en privacy, en bespreken we meteen onze favoriete alternatieve chat-apps om te proberen.

Wekelijks plaatsen we een video op ons YouTube-kanaal. De ene keer voelen we nieuwe producten aan de tand – zoals onlangs de iPhone 12-telefoons – en de andere keer duiken we dieper in een complex thema, zoals 5G. Ook delen we regelmatig tips om net even iets meer uit je Apple-apparaten te halen en we geven toffe producten weg, onlangs nog de iPhone 12 Pro en iPhone 12 mini.

