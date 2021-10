Video van de week: 5 weetjes over de AirPods 3

Apple zette jaren geleden de toon als het gaat om draadloze oordopjes. De derde generatie van de AirPods is nu gepresenteerd. Wat er nieuw is en hoe Apple de oordopjes op de markt positioneert, dat zie je in deze video met weetjes over de AirPods 3.

Weetjes over de AirPods 3

De AirPods 3 liggen inmiddels in de Apple Stores in Nederland. Er is een hoop veranderd ten opzichte van de directe voorganger, tegelijkertijd is het verschil met de duurdere AirPods Pro wat kleiner geworden. Kun jij de AirPods drie nog niet zo goed plaatsen in Apple’s portfolio? iPhoned-redacteur Colin helpt je hierbij met een korte video waarin hij 5 weetjes over de AirPods 3 deelt.

Nieuw design lijkt bekend

Het nieuwe design van de AirPods 3 valt natuurlijk meteen op. De steeltjes zijn wat korter, waardoor ze qua vorm meer lijken op de AirPods Pro. Maar aan de binnenkant hebben de AirPods 3 nog veel meer leuke details te bieden. Wat dacht je bijvoorbeeld van surround-sound en een betere accuduur?

Verder blinken de AirPods 3 uit met water- en zweetbestendigheid. In Nederland regent het nogal wat, dus dat komt goed van pas. En fervente sporters kunnen nu ook eindelijk helemaal losgaan, zonder zich druk te maken over hun AirPods.

In het filmpje ontdek je precies wat de AirPods 3 nou zo tof maakt, en in wat voor gevallen je toch beter voor de Pro’s kunt kiezen.

AirPods 3 review

De AirPods 3 zijn ondertussen al op de iPhoned-redactie gearriveerd en worden uitgebreid getest. Binnenkort verschijnt er ook een complete review van de draadloze oordopjes op ons YouTube-kanaal. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.

