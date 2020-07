Dit najaar verschijnt de grote Apple Watch-update van 2020. In onze nieuwste video nemen we de watchOS 7-functies met je door.

Video: de beste watchOS 7-functies

De nieuwe software maakt je slimme horloge niet alleen sportiever, maar gaat je ook helpen met uitrusten. Tijdens WWDC 2020 liet Apple weten wat we dit najaar voor de Apple Watch kunnen verwachten. Zo komt er een slaaptracker en wordt de Activiteiten-app omgedoopt tot ‘Fitness’.

In bovenstaande video nemen we de nieuwe functies met je door en leggen we uit wat je er precies mee kunt. Zo kun je in watchOS 7 voortaan dans-workouts doen. Hoewel de update veel doet voor sportiviteit, is de meest in het oog springende functie de slaaptracker.

Deze app gaat ervoor zorgen dat je op tijd naar bed gaat en helpt je bij slaapproblemen. Verder worden wijzerplaten eindelijk sociaal en geeft je Apple Watch je automatisch een waarschuwing als je te hard muziek luistert. Ook krijg je een timer te zien wanneer je je handen wast, zodat je ze goed genoeg reinigt.

