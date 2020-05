Nu veel mensen hun vrienden en collega’s vaker via een videochat zien dan in het echt, kunnen we ons goed voorstellen dat je jouw achtergrond wel eens wil aanpassen. Wij laten zien hoe je dat doet met drie populaire apps.



Video: verander je achtergrond bij het videobellen

In onze video van de week staan we deze keer stil bij de videobel-apps Skype, Microsoft Teams en Zoom: drie apps die het mogelijk maken om je achtergrond kunstmatig te veranderen. De drie apps maken gebruikt van objectherkenning om jou te zien zitten en uit te snijden, zodat jij gewoon in beeld blijft als je een andere achtergrond kiest.

Op die manier verander je een (al dan niet rommelige) woon- of slaapkamer in een tropisch eiland, ruimteschip of iets heel anders. Helaas hebben andere populaire videodiensten als FaceTime en Google Meet nog geen optie om je achtergrond te veranderen, dus richten we ons in deze video juist op de drie diensten waarin dit wel kan.

