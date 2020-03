De release van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro ligt alweer een tijdje achter ons. We hebben de iPhones vijf maanden intensief gebruikt en vertellen in onze nieuwste video over onze tweede indruk.

Tweede indruk video: iPhone 11 en 11 Pro

De grote troef van de iPhone 11-serie was natuurlijk de camera. Op de iPhone 11 zitten twee lenzen, en de iPhone 11 Pro kreeg er zelfs drie. Na honderden foto’s kunnen we stellen dat de nieuwe lenzen hun beloftes waarmaken.

In bovenstaande video nemen we met je door hoe de nieuwste iPhones ons zijn bevallen. We leggen uit met welke verbeteringen van de camera we niet meer zonder kunnen, zoals de nachtmodus. Ook bespreken we de prestaties van beide iPhones, die allebei draaien op een A13-chip.

