Video: iPhone 16 Pro (Max) review – is de iPhone het geld waard?

Apple heeft de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max uitgebracht, maar is de dure telefoon wel het geld waard? Dat zie je in deze video met de review van de iPhone 16 Pro (Max)!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Video: iPhone 16 Pro (Max) review

Begin september heeft Apple de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max uitgebracht. De iPhones beschikken over een compleet nieuwe processor, Apple introduceerde de A18 Pro-chip bij de toptoestellen van dit jaar. Deze wordt bijgestaan met 8 GB aan werkgeheugen, waardoor de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max klaar zijn voor de komst van Apple Intelligence. Dat is de belangrijkste techniek van het toestel, maar die ontbreekt voorlopig nog.

Apple Intelligence komt pas in april beschikbaar in de Europese Unie, dus hoe goed is de iPhone 16 Pro (Max) nu zonder de belangrijkste functies? In de video met de review van de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max noemen we vijf redenen die de nieuwe iPhone het geld waar maken. Beide toestellen hebben een behoorlijke prijs, maar daar krijg je ook wat voor terug. Dit is waarom de iPhone 16 Pro (Max) het geld waard is:

Meer over de iPhone 16 Pro (Max)

Apple heeft dit jaar – letterlijk – grote veranderingen doorgevoerd bij de Pro-modellen. De iPhone 16 Pro heeft een display van 6,3 inch, bij de iPhone 16 Pro Max is dat zelfs 6,9 inch. Je krijgt dus in ieder geval meer waar voor je geld, want de iPhones waren nog niet eerder zo groot. Bovendien zijn de schermranden nóg dunner dan we bij de iPhone 15 Pro (Max) zagen, waardoor je meer ruimte hebt bij het display.

Met zowel de iPhone 16 Pro als de iPhone 16 Pro Max maak je scherpere foto’s, want de toestellen beschikken over een 48-megapixel ultragroothoekcamera. Dat is voor het eerst bij de iPhone, voorheen was dit een 12-megapixelcamera. Het maken van foto’s en video’s gaat gemakkelijk met de nieuwe cameraregelaar. Neem jij je iPhone overal mee naar toe? Dan heb je bij de iPhone 16 Pro (Max) geen zorgen meer over de accu, want die gaat veel langer mee.

Nieuwe iPhone kopen

Apple heeft de tetraprismalens dit jaar ook naar de iPhone 16 Pro gebracht, waardoor we geen cameraverschillen meer zien tussen de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Het verschil tussen de Pro-modellen is voornamelijk de grootte, want de iPhone 16 Pro Max is een slag groter en is zelfs de grootste iPhone ooit. Voordeel daarvan is een langere accuduur, de iPhone 16 Pro Max gaat 33 uur mee. Bij de iPhone 16 Pro is dat 27 uur.

Ben je enthousiast over de nieuwe iPhones en ben je van plan om een nieuwe smartphone te kopen? De iPhone 16 Pro kost € 1.174,95, je krijgt de iPhone 16 Pro Max voor € 1.477,-. Je hebt de keuze uit de kleuren naturel, wit, zwart en desert titanium. Bekijk de laagste prijzen van de nieuwe iPhones in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!