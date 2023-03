Video: iPhone 14 (Pro) review 2023 – nu al spijt van de aankoop?

In deze review-update van de iPhone 14 & 14 Pro werpen we nog eens een blik op Apples nieuwste stokpaardjes, zes maanden na de release. Wat vinden we van de iPhone 14 nu de hype voorbij is?

Video: iPhone 14 & 14 Pro review (2023)

De iPhone 14 en de iPhone 14 Pro zijn inmiddels al zo’n zes maanden uit. Net na de release vertelden we in onze review dat de iPhone 14 Pro (en iPhone 14 Pro Max) hét toestel is dat je in 2022 moest kopen. Zowel de iPhone 14 als de iPhone 14 Plus is niets mis mee, maar spannend zijn deze toestellen niet.

Nu zes maanden later gaan we de iPhone 14 en de iPhone 14 Pro nog een keer bekijken. Zijn beide toestellen het nu waard om te kopen? Moet je juist voor de gele iPhone 14 gaan? Of kun je beter wachten op de iPhone 15? Dit en meer kom je te weten in onze video-review over de iPhone 14 en iPhone 14 Pro! Bekijk de hele video hieronder!

iPhone 14 Pro (Max) in het kort

In september van 2022 kwamen er vier nieuwe iPhones uit. De opvallendste verandering zag je meteen: bij de iPhone 14 Pro (Max) is de notch verdwenen en heeft de zwarte balk ruimte gemaakt voor het Dynamic Island.

Ook de camera aan de achterkant is bij de iPhone 14 Pro (Max) een stuk flinker geworden. Het is nu mogelijk om foto’s in 48 MP te schieten. Daarnaast gebruikt Apple ‘pixel-binning’. Hiermee worden vier pixels van de foto’s bij elkaar gevoegd. Door het samenvoegen van de pixels zijn je foto’s ook bij weinig licht van hoge kwaliteit.

iPhone 14 (Pro) kopen

