Je iPhone is smeriger dan je denkt. Maar hoe maak je hem schoon? In deze video laten we zien hoe jij je iPhone goed schoonmaakt.



Video: iPhone schoonmaken

Door vette vingers, stof en zand is je iPhone behoorlijk vies. Het is dan ook heel verstandig om deze zo nu en dan goed schoon te maken. Hiervoor heb je twee microvezeldoekjes, schoonmaakalcohol, een wattenstaafje en een klein borsteltje nodig. Geen schoonmaakalcohol bij de hand? Dan is water met een klein beetje zeep ook voldoende.

In bovenstaande video laten we zien hoe je ervoor zorgt dat je iPhone in een paar minuten weer spic en span is. Met het borsteltje veeg je kleine zanddeeltjes en dergelijke eraf. Vervolgens maak je met het doekje het scherm en de achterkant schoon.

Het wattenstaafje gebruik je om ook de speakergaatjes grondig schoon te maken. Als je een waterdicht toestel hebt kan je deze daarna nog even onder de kraan afspoelen.

