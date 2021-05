Welke leeftijd heeft jouw iPhone? Zo kom je erachter! (Video)

Even snel controleren of je nog garantie op je iPhone hebt? Daarvoor moet je weten hoe oud je telefoon is. In deze video leggen we uit hoe je de leeftijd van een iPhone controleert.

Lees verder na de advertentie.

Video: iPhone leeftijd controleren

Of je nu de verjaardag van je smartphone wil vieren, of simpelweg wil checken hoe oud je iPhone is: in deze video leggen we uit hoe je dit in een paar stappen doet.

Standaard geeft Apple één jaar garantie op iPhones, maar omdat we in de Europese Unie wonen hebben we recht op twee jaar garantie. Het controleren van de iPhone-leeftijd is dus handig op het moment dat je toestel een defect heeft. Mogelijk valt ‘ie nog onder de garantie.

Ook wanneer je een tweedehands iPhone gaat kopen, is het verstandig om te checken hoe oud het toestel is. De verkoper kan natuurlijk wel zeggen dat hij pas een paar maandjes oud is, maar zeker weten doe je het niet.

Lees ook ons geschreven artikel: Hoe oud is jouw iPhone? Zo controleer je het in 5 stappen

Haal alles uit je iPhone met iPhoned

Je kent iPhoned van onze website, maar we zijn ook heel actief op YouTube. Wekelijks plaatsen we een nieuwe video op ons kanaal.

De ene keer voelen we een product aan de tand – zoals binnenkort de iPhone SE: is ‘ie nog steeds aan te raden? – en andere keren staan we stil bij handige tips. Denk bijvoorbeeld aan hoe je Face ID (gezichtsherkenning) gebruikt wanneer je een mondkapje draagt.

Vind je onze video’s leuk? Vergeet ze dan geen duimpje omhoog te geven: hiermee help je ons enorm. Ook abonneren op ons YouTube-kanaal wordt gewaardeerd! Tot volgende video.