Help! Je iPhone blijft tijdens het opstarten hangen op het Apple-logo. Wat nu? In deze video laten we zien hoe je het toestel weer aan de praat krijgt.

Video: Blijft je iPhone hangen op het Apple-logo?

Het overkomt iedere iPhone-gebruiker weleens: tijdens het opstarten blijft je smartphone hangen op het Apple-logo en reageert hij nergens meer op. Dit proces blijft zich vervolgens herhalen zonder dat er schot in de zaak komt. Het slechte nieuws: je iPhone zit in een bootloop. Het goede nieuws: met onderstaande video kom je er weer uit.

iPhoned-redactrice Dilara legt uit wat je in dit geval het beste kunt doen. De eerste oplossing is resetten. Door je toestel geforceerd te herstarten doorbreek je namelijk de eindeloze cirkel van opstarten, het Apple-logo zien en weer afsluiten.

Werkt dit niet? Dan kun je een back-up terugzetten. Hiervoor moet je je iPhone wel even met je Mac- of Windows-computer verbinden. Tijdens het koppelen druk je kort op de volume-omhoogknop en daarna de volume-omlaagknop. Vervolgens moet je de powerknop ingedrukt houden tot het toestel in de herstelmodus zit.

Werkt dit ook niet? Dan kun je de batterij altijd nog leeg laten lopen. Het continu opnieuw opstarten kost de iPhone een hoop stroom dus binnen de kortste keren zit het toestel zonder energie. Vanaf dat moment kun je proberen de boel weer aan de gang te krijgen.

Als niets werkt, is het tijd om naar Apple te stappen. De professionele klantenservice weet als geen ander hoe ze vastgelopen iPhones weer aan de praat kunnen krijgen.

