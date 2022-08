Video: al onze iPhone 14-verwachtingen op een rij

Het duurt niet lang meer of de nieuwe iPhone wordt gepresenteerd! Hoog tijd dus voor een video waarin we al onze verwachtingen voor de iPhone 14 op een rij zetten! Kijk je mee?

iPhone 14 video: verwachtingen voor dé iPhone van 2022

De geruchtenmolen is inmiddels op volle gang gekomen. Zoals ieder jaar is het natuurlijk afwachten waar Apple straks mee op de proppen komt, maar heel veel weten we al wel. In onderstaande video delen we al onze verwachtingen voor de iPhone 14.

Dé spannendste iPhones van het jaar worden de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max. Deze krijgen de nieuwe A16 Bionic-chip, een veel betere camera met 48 megapixel en een always-on scherm. Ook mogen we waarschijnlijk afscheid nemen van de notch – de inkeping boven in het scherm. Daarvoor in de plaats komen twee kleine gaatjes, een ronde en een pilvormige.

De gewone iPhone 14 wordt dan wel iets saaier. Deze houdt dezelfde chip, hetzelfde notch-design en de camera blijft hangen op 12 megapixels. Wel zou het kunnen dat de camera macrofotografie gaat ondersteunen, net zoals de iPhone 13 Pro van nu. En met de iPhone 14 Max komt er dan wel weer een compleet nieuw model dat de iPhone 13 mini gaat vervangen.

De 14 Max heeft dezelfde schermgrootte als de iPhone 14 Pro Max. Je kunt dus straks kiezen tussen een ‘normale’ grootte iPhone, Pro of niet-Pro, of een grote iPhone, Pro of niet-Pro.

