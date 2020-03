Wil je graag je vrienden spreken, maar kan je je huis niet uit? Gelukkig zijn er meerdere apps waarmee je kunt videobellen. In onze nieuwste video bespreken we drie populaire videobel-apps.

Video: zo videobel je met meerdere mensen in een groepsgesprek

Videobellen is heel erg handig voor het samenwerken aan projecten, of gewoon leuk voor de gezelligheid. Er zijn veel apps waarmee het mogelijk is om te videobellen, maar de populairste apps voor het videobellen in groepsverband zijn FaceTime, WhatsApp en sinds kort Houseparty.

In de video hierboven leggen we uit hoe je in elke app een groepsgesprek begint. De eerste manier is FaceTime. Hiermee kun je met een groep van maximaal 32 mensen tegelijk bellen, mits zij allemaal in het bezit zijn van een iPhone. Een groepsgesprek via WhatsApp werkt ook heel makkelijk, maar daar kan je maar met vier mensen tegelijk bellen.

Houseparty werkt heel goed, maar is vooral bedoeld voor de gezelligheid. Hier bel je met maximaal acht mensen tegelijk en kun je zelfs spelletjes doen met elkaar. Voor WhatsApp en Houseparty maakt het niet uit of je een iPhone of Android-telefoon hebt.

