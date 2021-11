Video van de week: je Apple Watch updaten doe je zo

Net als je iPhone en Mac krijgt de Apple Watch regelmatig updates. Installeren is niet moeilijk, maar je moet er wel aan denken om het regelmatig te doen. In de video van deze week leggen we uit hoe het Apple Watch updaten werkt.

Apple brengt regelmatig updates uit voor watchOS, het besturingssysteem van de Apple Watch. In deze updates zitten vaak nieuwe functies, worden er bug verholpen of grote veiligheidslekken gedicht. Daarom is het belangrijk dat je deze updates ook altijd snel installeert.

Bijwerken van de Apple Watch is niet moeilijk, maar je moet er wel even tijd voor nemen. Al naargelang welke Watch je hebt, kan het updaten namelijk tot aan een uur duren. iPhoned-redacteur Wouter laat twee manieren zien hoe je je Apple Watch kunt updaten. Liever een geschreven handleiding? Lees dan dit artikel over het updaten van de Apple Watch.

Wil je meer weten over de Apple Watch en watchOS? Bekijk dan ons complete watchOS-overzicht. Of ben je juist op zoek naar een nieuwe Apple Watch? Check dan zeker onze vergelijking tussen de Apple Watch Series 7 en Apple Watch SE.

