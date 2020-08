Ben je helemaal klaar met TikTok en wil je van je account af? In onze nieuwste video leggen we uit hoe je je TikTok-account in 5 stappen verwijdert.

Video: TikTok verwijderen

TikTok is een leuke app, maar het kan ook behoorlijk verslavend zijn. Ben je veel te veel tijd kwijt aan het kijken van grappige filmpjes, of open je de app juist nauwelijks meer? Dan is het verstandig om je TikTok te verwijderen.

Als je de app in de prullenbak doet is je account nog niet verwijderd. In onderstaande video leggen we in vijf stappen uit hoe je jouw TikTok-account definitief verwijdert.

Het verwijderen van je account doe je in de TikTok-app. Wanneer je je account verwijdert moet je wel altijd eerst verifiëren dat de app met de juiste persoon te maken heeft. Als je account is verwijderd, krijg je nog 30 dagen bedenktijd. Log je in die 30 dagen nog in, dan heb je je account weer terug. Zo niet, dan is na een maand je TikTok-account definitief verwijderd.

