Geen fan van Apples mail-app? En kan browser Safari je gestolen worden? Vanaf iOS 14 kun je je eigen standaard-apps instellen en zit je dus niet langer vast aan Apples eigen apps. In deze video laten we zien hoe het werkt.

Video: standaard-apps kiezen in iOS 14

Beetje bij beetje laat Apple de teugels rondom iOS los. Vanaf iOS 14, de nieuwste iPhone-softwareversie, kun je bijvoorbeeld eigen standaard-apps instellen. Je kunt mailtjes bijvoorbeeld standaard in Outlook of Gmail sturen en links openen in Chrome in plaats van Safari. In onderstaande video legt redacteur Colin uit hoe het werkt.

Vooralsnog kun je alleen een andere standaard mail- en internet-app instellen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om Siri te laten vervangen door de Google Assistent. Wel geeft het aan dat Apple steeds meer vrijheid aan gebruikers geeft. Sinds iOS 14 kun je bijvoorbeeld ook het iPhone-thuisscherm naar eigen hand zetten dankzij widgets en app-iconen.

