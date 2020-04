Handmatig je simcontacten overzetten zal niet hoog staan op het lijstje met leuke taken van veel mensen. Gelukkig maar dat je iPhone dit heel makkelijk maakt. Deze video laat zien hoe.



Video: simcontacten overzetten doe je zo

In onze wekelijkse video leggen we deze keer in een paar minuutjes uit hoe je simcontacten importeert van je simkaart naar je iPhone. Dat scheelt je een hoop gedoe met het handmatig vullen van je adresboek en zorgt er bovendien voor dat je niemand per ongeluk vergeet.

In vier stappen laten we zien hoe je met je simkaart en iPhone stap voor stap al deze gegevens overzet van het kaartje naar het interne geheugen van je kaartje. Heb je dat gedaan, dan kun je daarna het oude kaartje verwijderen en je nieuwe simkaart in je toestel stoppen.

Vind je dit geen handige methode, dan kun je ook via Gmail of een andere maildienst ook volledig digitaal deze contactgegevens overzetten.

