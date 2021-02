WhatsApp verliest aan terrein en steeds meer mensen stappen over op Signal, een alternatieve chat-app die bewuster met jouw privacy omgaat. In deze video staan we stil bij enkele handige tips voor Signal.

Video: de beste tips voor Signal

Signal kan alles wat WhatsApp kan, maar dan zonder een grote hap uit je privacy te nemen. De chat-app kijkt in tegenstelling tot WhatsApp namelijk niet mee in je telefoonboek, met wie je contact hebt en wat voor telefoon je hebt. Het enige dat Signal nodig heeft, is een telefoonnummer.

Ben je een nieuwe Signal-gebruiker? Kijk dan bovenstaande video eventjes, want in vogelvlucht behandelen we enkele tips om het chatten net iets fijner te maken. Van het inschakelen van de donkere modus, het verder opschroeven van je privacy tot aan het automatisch verwijderen van berichten: alles komt voorbij.

We hebben daarnaast een geschreven versie van deze video gemaakt. Hierin vind je niet alleen meer tips, maar ook uitgebreide instructies om alle besproken functies in te stellen. Zitten je vrienden niet op Signal? Probeer dan Telegram eens. Deze app is privacybewuster dan WhatsApp, maar wel net iets minder dan Signal.

→ Signal beginnersgids: 8 tips voor nieuwe gebruikers

→ Telegram beginnersgids: 7 tips om alles uit de chat-app te halen

