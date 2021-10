Video van de week: zo maak je een qr-code met de CoronaCheck-app

Sinds kort heb je een qr-code nodig om naar de bioscoop, een restaurant of het theater te gaan. Deze qr-code maak je met de CoronaCheck-app. In deze video zie je hoe de CoronaCheck-app werkt en hoe je jouw persoonlijke qr-code maakt.

Video: qr-code maken met de CoronaCheck-app

Je ontkomt er bijna niet aan om een qr-code te maken met de CoronaCheck-app. Als je op reis gaat, een restaurantje pakt of een keer de bios bezoekt heb je de qr-code en een identiteitsbewijs nodig.

Daarom laten we in deze video precies zien hoe je de code maakt. Dan kan jij lekker genieten van je avondje uit zonder je druk te maken over het maken van die qr-code. Lees je liever hoe je zo’n code maakt? Pak dan dit artikel er even bij.

Heb je de qr-code te pakken? Dan zie je boven aan het scherm bij ‘Mijn bewijzen’ de opties ‘Nederland’ en ‘Internationaal’. Ga je naar het buitenland? Dan heb je de internationale qr-code nodig. Tik bovenaan op ‘Internationaal’ en vervolgens maak je met een tik op ‘Bekijk QR’ een internationaal bewijs.

Qr-code maken lukt niet in de CoronaCheck-app?

Het kan gebeuren dat het niet lukt om een qr-code aan te maken in CoronaCheck, zelfs met behulp van de video. Soms is het te druk, of wil de app gewoon niet meewerken. Het enige dat je in dat geval kan doen, is het later nog eens proberen. Of je maakt een qr-code zonder smartphone, dat kan natuurlijk ook nog.

Ook zonder smartphone: qr-code maken

Je hebt niet per se een smartphone nodig om een coronatoegangsbewijs te maken. Via de website van CoronaCheck kun je een qr-code op pdf maken en dan printen. Deze versie moet je dan ook bij de ingang van een evenement, restaurant of bioscoop (in combinatie met je identiteitsbewijs) laten zien. Ook hier krijg je een qr-code voor binnen Nederland en een code voor internationaal gebruik.

