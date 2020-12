Ga je in 2021 een iPhone kopen, maar hoef je niet per se het nieuwste van het nieuwste? Dan kan een ouder model een uitstekende keuze zijn, al moet je wel opletten. Wij hebben alle oudere iPhones opnieuw getest en in deze video geven we aan welke modellen (niet) de moeite waard zijn.

2020 is met de introductie van de iPhone SE, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max het drukste iPhone-jaar ooit. Ook oudere modellen zijn nog volop verkrijgbaar en het maken van een keuze wordt zodoende alsmaar moeilijker. In onderstaande video helpen we je daarom kort en bondig.

We hebben namelijk alle oudere iPhones die de nieuwste softwareversie (iOS 14) kunnen draaien opnieuw getest. Het uitgangspunt bij deze review-updates was simpel: is het toestel anno 2021 nog steeds de moeite waard, of kun je ‘m beter links laten liggen? De conclusies van deze losse bijgewerkte reviews hebben we in een overzichtelijke video verpakt.

Ging het filmpje iets te snel, of wil je graag meer informatie over waarom je een bepaalde iPhone wel/niet zou moeten kopen? Lees dan de geschreven review-update. Hierin bespreken we de voor- en nadelen van de oudere modellen tot in detail.

