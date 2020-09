Apples eerste iPad-toetsenbord met trackpad is steengoed, maar allesbehalve goedkoop. Redacteur Lars heeft ‘m uitgebreid getest en vertelt alles over zijn bevindingen in de nieuwe Magic Keyboard-videoreview.

Magic Keyboard-video: check onze review

Het Magic Keyboard is een belangrijk nieuw hoofdstuk in het verhaal van de iPad. Nadat de Apple-tablet in 2019 al zijn eigen besturingssysteem kreeg in de vorm van iPadOS is 2020 het jaar waarin hij eindelijk muis- en trackpad-ondersteuning krijgt. Die twee hoofdstukken komen samen in het nieuwe Magic Keyboard: een toetsenbord dat dezelfde kwaliteit heeft als dat van een MacBook.

Het Magic Keyboard voor de iPad Pro is dan ook erg goed, maar ook erg duur. Dat hoge prijskaartje zorgt ervoor dat het eerste iPad-toetsenbord met trackpad erg lastig aan te raden is. Onze Lars heeft het keyboard uitgebreid getest en in bovenstaande video vertelt hij over zijn bevindingen.

Wil je alles nog eens rustig nalezen? Ga dan naar de geschreven Magic Keyboard review. Het moge duidelijk zijn dat er weinig valt af te dingen aan de kwaliteit van het toetsenbord, maar dat de adviesprijs voor sommigen een blokkade vormt.

