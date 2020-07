Dit najaar kun je ‘m downloaden: macOS 11 Big Sur. De grootste Mac-update sinds OS X gaat de Mac flink vernieuwen. In deze video blikken we vooruit op de zes grootste functies van Big Sur.

Video: macOS (11) Big Sur-functies

Later dit jaar rolt Apple software-updates uit voor al zijn producten. Nadat we vorige week iOS 14 al bespraken is dit keer macOS Big Sur aan de beurt. De opvolger van macOS Catalina (10.15) slaat meerdere stapjes en krijgt direct versienummer 11 mee. Terecht, want het is een bomvolle update.

In bovenstaande video staan we stil bij de belangrijkste toevoegingen, want alle vernieuwingen opnoemen is onbegonnen werk. De meest in het springende vernieuwing kom je tegen zodra je je Mac hebt opgestart: vrijwel alle apps hebben een nieuw design. Onder meer de Foto’s-, Bestanden- en Notities-app zijn opnieuw vormgegeven.

Datzelfde geldt voor de app-iconen. Alle icoontjes zijn in een fris jasje gestoken en vierkant gemaakt, waardoor het geheel een verzorgde indruk maakt. Ook de Dock aan de onderkant is vernieuwd, want die zweeft voortaan een beetje, net zoals in iOS 14 en iPadOS 14. Tot slot bespreken we in de video ook de compleet vernieuwde versie van Safari en overige verbeteringen van macOS 11.

Meer over macOS 11

Dit najaar brengt Apple de definitieve versie van macOS Big Sur uit. De meeste Macs die momenteel op Catalina draaien, kunnen de update dan (gratis) meepakken. Alleen oudere modellen, vooral uit 2013 en 2014, vallen buiten de boot. Voordat de definitieve versie van Big Sur verschijnt brengt Apple nog een publieke bèta uit.

Geïnteresseerde Mac-gebruikers kunnen hiermee alvast kennismaken met alle vernieuwingen. Let wel op, want zo’n publieke bèta kan bugs en andere kinderziektes bevatten. Via onze app, nieuwsbrief en site houden we je op de hoogte zodra Apple de Big Sur-bèta uitbrengt.

