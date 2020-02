Een nieuwe Apple-reclame voor Japan toont de verschillende manieren waarop MacBooks in anime zijn verschenen.

Japanse Apple-reclame toont MacBooks in Anime

In tekenfilms, zoals Japanse anime, gebruiken personages regelmatig een laptop. Vaak lijkt die laptop erg op een MacBook. Het logootje is dan wel veranderd, maar de vorm en kleur van de laptop en de plek van het logo verklappen de inspiratiebron.

Een nieuwe reclame van Apple voor de Japanse markt legt de focus op deze MacBooks in anime. Met stukjes uit onder andere Your Name, Mr. Osomatsu en Weathering With You. De ene MacBook heeft een peer in plaats van een appel op de achterkant. De ander een hartje en een andere een appel met twee hapjes eruit. Ook is er duidelijk een personage met AirPods te zien.

Het is een slimme manier om een reclame te maken. Apple hoeft zelf niets te filmen en kijkers zien beelden van anime die ze kennen. Ook laat het zien hoe Apple-producten zijn doorgedrongen in populaire cultuur.

Reclames

Apple staat bekend om zijn bijzondere reclames. Zo ken je mogelijk nog de reclames van Mac vs PC. Voor de iPhone heeft het bedrijf ook een reeks leuke video’s laten maken. Check ons overzicht met 10 iPhone-reclames om een reis door de tijd te maken.

Reclametracking stoppen

Reclames zoals bovenstaande animecompilatie zijn leuk, maar helaas kom je bij je iPhone-gebruik ook steeds meer ongewenste reclames tegen. Zo zie je sinds een jaar Nederlandse reclame in de App Store.

Hoewel je die reclame niet zomaar kunt uitschakelen, zijn er op je iPhone wel manieren om reclametracking een halt toe te roepen. Apps kunnen namelijk informatie over jouw iPhone-gebruik naar adverteerders sturen. iPhoned zet drie tips op een rij om iPhone-reclametracking stop te zetten.

