Video van de week: zo werkt Livetekst in iOS 15 (en zet je de functie aan)!

In iOS 15 zit een nieuwe functie Livetekst waarmee je tekst uit magazines, foto’s of informatieborden naar je iPhone kopieert. Superhandig natuurlijk, maar je moet de functie wel eerst aanzetten. Hoe je dat doet en hoe je met Livetekst tekst knipt en plakt leggen we je haarfijn uit in deze video!

Zo werkt Livetekst in iOS 15

In iOS 15 zitten een boel nieuwe functies. Een van de leukste en écht nieuwe onderdelen is de toevoeging van Livetekst (of in het Engels: Live Text). Met deze handige functie kun je tekst direct knippen en plakken (en opzoeken).

Livetekst werkt met de camera-app en met foto’s die al op je iPhone staan. Het scannen van de tekst gaat niet altijd perfect, maar over het algemeen werkt het goed en snel. In deze video laten we zien hoe je de functie aanzet en gebruikt.

Heb je liever een geschreven handleiding? In het artikel iOS 15: zo herken en kopieer je tekst uit foto’s met Live Text staat lees je alles over deze nieuwe iOS15-functie. Wist je trouwens dat je Livetekst ook in Safari kunt gebruiken? Hiermee kopieer je snel een url of een stukje tekst vanaf een reclamebord of visitekaartje en zoek je meteen in Safari. Hoe je dat doet lees je in tip 2 van het artikel geheime functies voor iOS 15.

Meer over iOS 15

Wil je meer weten over wat er allemaal nieuw is in de laatste grote release van iOS? Bekijk dan onze review van iOS 15. Of wil je juist weten wat in de volgende iOS-versie op je staat te wachten? Check dan ons artikel over iOS 15.2.

