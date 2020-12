Terugkijken: dit zijn onze 5 populairste video’s van 2020

Ook in 2020 hebben we een heleboel video’s voor je gemaakt. Van reviews tot vergelijkingen, handige tips en vooruitblikken. In dit artikel kijken we terug op de populairste video’s die dit jaar op het YouTube-kanaal van iPhoned zijn verschenen.

De populairste iPhoned-video’s van 2020

Als je iPhoned volgt, dan weet je waarschijnlijk wel dat we iedere week een nieuwe video uploaden. Ook dit jaar kwamen we met videoreviews, vergelijkingen, handige tips en natuurlijk de grote iPhone 12-winactie. Nu 2020 bijna voorbij is, zetten we de populairste videos’ – in willekeurige – volgorde op een rijtje.

iOS 14: Dit zijn de 7 belangrijkste functies

Dit jaar verscheen natuurlijk iOS 14, een grote software-update voor de iPhone met een heleboel grote veranderingen. In de video bespreken we de belangrijkste functies, terwijl we in onze iOS 14 review vertellen we wat de plus- en minpunten van de update zijn.

iPhone 12: onze verwachtingen en de review

Uiteraard hebben veel van jullie gekeken naar onze verwachtingen- en reviewvideo van de iPhone 12. Hieronder zie je ze allebei; leuk om te kijken of onze eerdere voorspellingen allemaal zijn uitgekomen.

Je AirPods werken niet? 6 oplossingen op een rij

Heb je problemen met je AirPods? Check dan de oplossingen die we deze tipvideo bespreken, zodat je snel weer verder kunt luisteren.

iPhone SE 2020 review: de instap-iPhone waar je op gewacht hebt

2020 was ook het jaar dat eindelijk een nieuwe iPhone SE werd uitgebracht. We bespreken in de videoreview alle voors en tegens van het betaalbare toestel.

Heb je een nieuwe iPhone gekocht, dan wil je natuurlijk alle contacten van je oude telefoon overzetten. We laten zien hoe je dit simpel en snel doet.

Check ook de eindejaarsvideo, met onze top 3 Apple-apparaten van 2020 en meer!