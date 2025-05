10 verborgen iPhone-trucjes (die je nóóit mag missen)

Je iPhone heeft zoveel functies, dat je ze waarschijnlijk nog lang niet allemaal kent. Dit zijn tien verborgen iPhone-trucjes, die je nooit mag missen!

Verborge iPhone-trucjes

Gebruik jij je iPhone dagelijks? In dat geval is de kans groot dat je iedere dag belangrijke functies van de telefoon mist, omdat je niet weet dat ze er zijn. Apple brengt regelmatig updates uit voor de iPhone, waarmee nieuwe features naar het toestel komen. Zo voerde Apple met iOS 18 grote veranderingen door op de iPhone en zijn dit jaar de verwachtingen voor iOS 19 ook hooggespannen.

In deze video zetten we tien verborgen iPhone-trucjes voor je onder elkaar, die het gebruik van de smartphone veel gemakkelijker maken. Met deze tips werkt je iPhone sneller, verbruikt de telefoon minder energie én wordt de privacy van gebruikers verbeterd. Alle tips zijn gemakkelijk toe te passen en geschikt voor de iPhone 11 en nieuwer. Benieuwd naar alle tips en trucs? Bekijk de video hier:

Meer iPhone-tips

Heb je de video met iPhone-trucs bekeken? Dan haal je veel meer uit je iPhone. Nu weet je hoe je altijd het batterijpercentage in beeld houdt, hoe je iPhone als waterpas werkt, op welke manier je razendsnel wisselt tussen apps en hoe je anonieme bellers automatisch blokkeert. Dat is niet alles, want het omzetten van spraakberichten naar tekst en het herschikken van het Beginscherm is eveneens geen uitdaging meer.

Vond je deze iPhone-trucjes handig en wil je meer weten over de telefoon? Op iPhoned worden regelmatig handige tips voor de iPhone, iPad, Apple Watch en AirPods gepubliceerd. Op die manier haal jij het maximale uit jouw Apple-apparaat. Benieuwd welke verborgen functies er nog meer zijn? Bekijk dan hieronder welke tips voor de iPhone, iPad, Apple Watch en AirPods we eerder hebben gegeven!