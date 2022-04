Videoreview: is de iPhone SE 2022 nog steeds de moeite waard?

De nieuwe iPhone SE is alweer een tijdje verkrijgbaar. Wij besloten na het schrijven van onze review nog eens een blik op dit toestel te werpen in deze videoreview. Is de ouderwets ogende iPhone SE de moeite waard?

Check onze iPhone SE 2022 videoreview

We hebben de iPhone SE 2022 op basis van onze uitgebreide geschreven iPhone SE review nog eens onder de loep genomen. In deze videoreview van de iPhone SE 2022 vertelt iPhoned-redacteur Bram alles wat je moet weten over het budgetvriendelijk toestel. Vooral de razendsnelle A15-chip maakt indruk en ook de camera presteert erg goed. Het ouderwetse design strooit echter flink wat roet in het eten.

De iPhone SE 2022 heeft nog steeds de dikke schermranden die we kennen van de allereerste iPhone ooit. Apple schaafde heel wat centimeters van deze rand af met de komst van de iPhone X in 2017. Dat is inmiddels ook alweer zo’n vijf jaar geleden – dus stiekem kan het ouderwetse design van de iPhone SE écht niet meer. Qua snelheid is het toestel dan wel weer net zo snel als de duurste en krachtigste smartphones van dit moment.

Als je voor een iPhone SE 2022 kiest, dan kies je voor een toestel zonder toeters en bellen. Een smartphone die de basics uitstekend beheerst, zonder flitsende poespas. Als dat is wat je zoekt en je daarnaast niet al te veel geld aan een iPhone wilt uitgeven, dan past deze iPhone SE prima bij jou.

