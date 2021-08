Video van de week: Wat als je iPhone-homeknop kapot is?

Paniek! De homeknop van je iPhone reageert nergens meer op. Repareren is de beste optie, maar gelukkig kun je je toestel nog wel blijven gebruiken. Zo werkt het.

Video: Doe dit als je iPhone-homeknop kapot is

Zo’n fysieke thuisknop is hartstikke handig, totdat ‘ie kapotgaat. In dat geval kun je naar de winkel rennen om het knopje (voor veel geld) te repareren, maar je kunt het toestel ook gewoon blijven gebruiken. Hiervoor zet je de goed verborgen Assistive Touch-functie aan. Redacteur Wouter laat in onderstaande video zien hoe het werkt.

Heb je alle aanwijzingen gevolgd? Dan verschijnt nu een donkergrijs vierkantje op je scherm. Als je hierop drukt krijg je meerdere opties. Tik bijvoorbeeld op ‘Thuis’ om direct naar je homescreen te gaan. Het handige aan Assistive Touch is dat de functie altijd op je scherm blijft staan. Je kunt het vakje ook heel makkelijk verplaatsen, bijvoorbeeld als ‘ie in de weg van een app zit.

Toegegeven: Assistive Touch is niet ideaal. Het is een middel om je iPhone met kapotte homeknop alsnog te gebruiken, maar voor veel mensen geen duurzaam alternatief. Waarschijnlijk zul je op termijn alsnog je thuisknop moeten laten repareren, of een andere iPhone aanschaffen.

iPhoned op YouTube

Tof dat je onze video hebt gekeken! We plaatsen wekelijks een nieuwe video op ons YouTube-kanaal. De ene keer reviewen we een nieuw product van Apple, zoals onlangs de 2021 iMac. Andere keren geven we handige tips, zoals dit keer.

Binnenkort gaat ons kanaal natuurlijk in het thema van de iPhone 13 staan. Apple presenteert haar nieuwe telefoons volgende maand en uiteraard gaan wij hier weer mee aan de slag.