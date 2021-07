Video: Zo kun je foto’s op je iPhone verbergen

Heb je foto’s die je wel wil bewaren, maar niet in de bibliotheek moeten staan? Dan kun je deze kiekjes afschermen. Wij laten zien hoe je iPhone-foto’s kunt verbergen.

Video: iPhone-foto’s verbergen gaat zo

De Foto’s-app is de verzamelplek voor alle foto’s die op je iPhone staan. Maar, misschien zitten hier plaatjes tussen die je overzicht vertroebelen. of misschien wil je niet dat deze kiekjes opduiken als je iemand anders jouw foto’s laat zien.

Hoe dan ook, het is mogelijk om deze iPhone-foto’s te verbergen. In deze video laat redacteur Colin zien hoe het werkt.

https://youtu.be/TiVqGb-J8t0

Nadat je de kiekjes verborgen hebt, staan ze niet meer in het algemene overzicht van de Foto’s-app. Wees gerust, want de foto’s zijn niet verwijderd. Je kunt ze daarom gewoon weer tevoorschijn toveren. Hoe dat gaat laat Colin ook zien.

Wil je foto’s helemaal achter slot en grendel plaatsen? Dan moet je een aparte app installeren. Er zijn meerdere programma’s die jouw foto’s helemaal kunnen afschermen. Je krijgt bijvoorbeeld alleen toegang als je een toegangscode invult, of een gezichtsscan uitvoert met Face ID.

Ben je benieuwd welke apps je hiervoor kunt gebruiken? Lees dan onderstaand artikel. Hierin zetten we drie uitstekende apps om iPhone-foto’s mee te verbergen op een rij.

Lees verder: Tip: Met deze iOS-functie en apps verberg je plaatjes in de Foto’s-app

