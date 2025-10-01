iPhone 17 Pro: scherp geprijsd en inruilvoordeel!

Bekijk actie

Video: iPhone 17 review – is de nieuwe iPhone de upgrade waard?

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
1 oktober 2025, 12:31
1 min leestijd
YouTube video player

Apple heeft de iPhone 17 uitgebracht, maar is de nieuwe iPhone de upgrade waard? Dat zie je in onze video met de review van de iPhone 17!

Lees verder na de advertentie.

Video: iPhone 17 review

Apple heeft de nieuwe iPhones van 2025 uitgebracht! De iPhone 17 ligt inmiddels in de winkels en heeft een grote upgrade gekregen. Het basismodel van dit jaar heeft veel functies overgenomen van eerdere Pro-modellen. Zo heeft de iPhone 17 eindelijk een ProMotion-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Dat betekent dat je voor een always-on scherm eindelijk geen Pro-model meer nodig hebt.

De iPhone 17 heeft letterlijk een grote verandering gekregen, omdat de telefoon over een groter 6,3-inch scherm beschikt. Verder zien we de actieknop en cameraregelaar weer terug bij de iPhones van dit jaar en is de accuduur sterk verbeterd. Hoe goed werkt de iPhone 17 in de praktijk? En is de nieuwe iPhone het overstappen waard? Bekijk het in bovenstaande video met de review van de iPhone 17!

Benieuwd naar onze uitgebreide review? Lees hier onze ervaringen met de iPhone 17:

iPhone 17 review: de normale iPhone is stiekem een Pro geworden

iPhone 17 review: de normale iPhone is stiekem een Pro geworden

Lees verder
iphone 17 met doos

iPhone 17 kopen

De iPhone 17 is een grote stap vooruit met het verbeterde scherm, meer opslagruimte, én de nieuwe A19-chip. Binnenkort wordt de iPhone 17 nog veel beter, want Apple Intelligence komt in oktober 2025 beschikbaar in het Nederlands. Alle nieuwe functies draaien probleemloos op de iPhone 17, want de A19-chip komt met 8 GB aan werkgeheugen en heeft genoeg rekenkracht voor Apple Intelligence.

Ben je enthousiast over de iPhone 17? Je kunt de nieuwe iPhone nu bestellen, bij Apple heeft de telefoon een startprijs van 969 euro. Vind je dat bedrag te hoog? Bij Apple blijven de prijzen het hele jaar hetzelfde, maar bij andere aanbieders kun je de nieuwe iPhones vaak tegen een lagere prijs halen. Je betaalt nu € 969,- voor de iPhone 17, bekijk hier de laagste actuele prijzen:

Apple iPhone 17 deals

Abonnement
Los toestel

Apple iPhone 17

10000 min of 10000 sms

10000MB (5G)

2 jaar

€ 34,50 p/m

Eenmalig toestel € 248,00

Gemiddeld p/m: € 45,03

Bekijk bij Mobiel.nl
Hollandsnieuwe

Apple iPhone 17

120 min of 120 sms

4000MB (5G)

2 jaar

€ 36,50 p/m

Eenmalig toestel € 252,00

Gemiddeld p/m: € 47,20

Bekijk bij Mobiel.nl
Odido

Apple iPhone 17

150 min en onbeperkt sms

6000MB (5G)

2 jaar

€ 37,50 p/m

Eenmalig toestel € 262,00

Gemiddeld p/m: € 48,62

Bekijk bij Belsimpel
Vodafone
Vergelijk alle Apple iPhone 17 abonnementen
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Reviews iPhone Apple iPhone 17

Bekijk ook

iPhone 17-event terugkijken? Zo vind je de livestream

iPhone 17-event terugkijken? Zo vind je de livestream

11 september 2025

iPhone 17-event livestream: volg hier de onthulling van de nieuwe iPhone

iPhone 17-event livestream: volg hier de onthulling van de nieuwe iPhone

8 september 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 17
Apple iPhone 17

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren