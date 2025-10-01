Video: iPhone 17 review – is de nieuwe iPhone de upgrade waard?

Apple heeft de iPhone 17 uitgebracht, maar is de nieuwe iPhone de upgrade waard? Dat zie je in onze video met de review van de iPhone 17!

Video: iPhone 17 review

Apple heeft de nieuwe iPhones van 2025 uitgebracht! De iPhone 17 ligt inmiddels in de winkels en heeft een grote upgrade gekregen. Het basismodel van dit jaar heeft veel functies overgenomen van eerdere Pro-modellen. Zo heeft de iPhone 17 eindelijk een ProMotion-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Dat betekent dat je voor een always-on scherm eindelijk geen Pro-model meer nodig hebt.

De iPhone 17 heeft letterlijk een grote verandering gekregen, omdat de telefoon over een groter 6,3-inch scherm beschikt. Verder zien we de actieknop en cameraregelaar weer terug bij de iPhones van dit jaar en is de accuduur sterk verbeterd. Hoe goed werkt de iPhone 17 in de praktijk? En is de nieuwe iPhone het overstappen waard? Bekijk het in bovenstaande video met de review van de iPhone 17!

Benieuwd naar onze uitgebreide review? Lees hier onze ervaringen met de iPhone 17:

iPhone 17 kopen

De iPhone 17 is een grote stap vooruit met het verbeterde scherm, meer opslagruimte, én de nieuwe A19-chip. Binnenkort wordt de iPhone 17 nog veel beter, want Apple Intelligence komt in oktober 2025 beschikbaar in het Nederlands. Alle nieuwe functies draaien probleemloos op de iPhone 17, want de A19-chip komt met 8 GB aan werkgeheugen en heeft genoeg rekenkracht voor Apple Intelligence.

Ben je enthousiast over de iPhone 17? Je kunt de nieuwe iPhone nu bestellen, bij Apple heeft de telefoon een startprijs van 969 euro. Vind je dat bedrag te hoog? Bij Apple blijven de prijzen het hele jaar hetzelfde, maar bij andere aanbieders kun je de nieuwe iPhones vaak tegen een lagere prijs halen. Je betaalt nu € 969,- voor de iPhone 17, bekijk hier de laagste actuele prijzen: