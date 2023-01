Video: Apple iPhone 14 en iPhone 14 Pro review (na drie maanden)

Bevalt de iPhone 14 (Pro) nog steeds na drie maanden gebruik? Dat en meer kom je te weten in onze iPhone 14-videoreview!

iPhone 14 (Pro) review: na drie maanden

We waren er toen al vrij duidelijk over in onze iPhone 14-review: de iPhone 14 Pro (en iPhone 14 Pro Max) is het toestel dat je moet hebben. De iPhone 14 (en iPhone 14 Plus) is niets mis mee, maar spannend is anders.

Hebben we na drie maanden gebruik een andere mening? Bekijk daarvoor onze iPhone 14 (Pro) video! We vinden nog steeds dat de iPhone 14 Pro-modellen de toestellen zijn die je moet kopen als je nu een nieuwe iPhone wilt.

Hieronder kun je de video bekijken.

iPhone 14 (Pro) in het kort

In september kwamen er vier nieuwe iPhones uit. Wat meteen opvalt: bij de iPhone 14 Pro (Max) is de notch verdwenen en heeft hij plaatst gemaakt voor het Dynamic Island.

Ook de camera aan de achterkant is bij de iPhone 14 Pro (Max) een stuk flinker geworden. Het is nu zelfs mogelijk om foto’s in 48 MP te schieten. Daarnaast gebruikt Apple ‘pixel-binning’. Hiermee worden vier pixels van de foto’s bij elkaar gevoegd. Door het samenvoegen van de pixels zijn je foto’s ook bij weinig licht van hoge kwaliteit.

Bij de iPhone 14 (Plus) is veel bij hetzelfde gebleven. Apple heeft een paar verbeteringen doorgevoerd en het toestel wat nieuwe functies gegeven, maar wanneer je al een iPhone 13 hebt kun je beter wachten tot de iPhone 15.

iPhone 14 (Pro) kopen

