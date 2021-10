iPhone 13 (mini) videoreview: iPhones laten gemengde gevoelens achter

Onlangs lanceerde Apple vier nieuwe iPhones! De twee nieuwe standaardmodellen zijn de iPhone 13 en iPhone 13 mini, die we uitgebreid hebben getest. Wat we van de toestellen vinden en of ze het waard zijn om te upgraden, ontdek je in onze iPhone 13 (mini) videoreview!

In een uitgebreide videoreview bespreekt Colin de iPhone 13 (mini) tot in detail. De redacteur van iPhoned is enthousiast over de nieuwste toestellen – zeker de camera en batterijduur maakten indruk. Maar hij uit zich ook kritisch – bijvoorbeeld als het gaat om het scherm.

Het display ververst namelijk 60 keer per seconde. En dat is anno 2021 te ouderwets voor een toestel van meer dan 800 euro, concludeert hij. Ook neemt de notch nog altijd een grote hap uit het scherm. Dat lijkt volgend jaar gelukkig te veranderen; de iPhone 14-modellen hebben naar verluidt een ontwerp met een ‘punch-hole’ design. Hierbij is er geen notch meer, maar verwerkt Apple de voorste camera in een klein cameragaatje.

Ga je voor de iPhone 13 (mini), dan heb je een toestel dat op twee druppels lijkt op zijn voorganger. Met het heldere scherm, de betere batterijduur en de krachtige camera’s is het de beste keuze voor de meeste mensen. Meer over onze bevindingen lees je in onze uitgebreide iPhone 13 review.

Ook de Pro-modellen voelden we uitgebreid aan de tand; in de iPhone 13 Pro review lees je er alles over. Binnenkort verschijnt op het YouTube-kanaal van iPhoned ook een videoreview van deze geavanceerde toestellen. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.

