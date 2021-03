Het duurt nog even, maar de opvolger van de iPhone 12 komt eraan. In deze video blikken we vooruit op de iPhone 13 door de belangrijkste geruchten op een rij te zetten. Kijk je mee?

iPhone 13 video: vooruitblikken op de nieuwe iPhone

De geruchtenmolen is inmiddels op volle gang gekomen. Zoals ieder jaar is het weer afwachten waar Apple in september mee op de proppen komt, maar een voorzichtige vooruitblik kan geen kwaad. In onderstaande video delen we onze verwachtingen voor de iPhone 13.

We hopen vooral op schermverbeteringen. Betrouwbare bronnen claimen dat dé iPhone van 2021 onder meer een ProMotion-scherm krijgt, dat vloeiende beelden oplevert, en dat de vingerafdrukscanner naar onder het display verhuist. Op die manier kun je het toestel ontgrendelen door je vinger op het scherm te leggen.

Daarover gesproken, het display zou maar weinig rust krijgen. Er gaan namelijk verhalen dat de iPhone 13 een always-on-scherm heeft. Zo’n display blijft altijd op een minimale manier aanstaan, zodat je onder meer de tijd en binnenkomende berichten kunt checken. De Apple Watch heeft al een display dat nooit gaat slapen.

Kleinere notch?

Verder horen we, zoals praktisch ieder jaar, dat Apple de notch gaat verkleinen. Deze door velen gehate scherminkeping is nodig voor de Face ID-sensoren (gezichtsontgrendeling) maar het bedrijf uit Cupertino zou een oplossing hebben.

Tot slot worden de specificaties van de nieuwe iPhone natuurlijk opgekrikt. Hopelijk draait de iPhone 13 op een A15-chip, heeft hij meer opslag en een iets grotere accu. De camera zou er onder meer een Astrofotografie-modus bijkrijgen om goede foto’s van het heelal te maken en ook de Nachtmodus gaat er op vooruit.

