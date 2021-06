De iPhone 13 komt steeds dichterbij. Of heet ‘ie nou iPhone 12S? Hoe dan ook, het is hoog tijd om vooruit te blikken. In deze video zetten we de belangrijkste iPhone 13 geruchten op een rij.

Video: de grootste iPhone 13-geruchten

Vaste iPhoned-kijkers weten dat we een paar maanden terug al een video over de iPhone 13 hebben gemaakt. Deze is nog steeds het kijken waard, maar in de tussentijd is er wel boel informatie bijgekomen. Daarom hebben we in deze video de belangrijkste iPhone 13-geruchten op een rijtje gezet.

We splitsen hierbij de verwachtingen per model op. Logisch startpunt is de iPhone 13, het nieuwe instapmodel. Dit toestel schijnt niet heel veel te veranderen ten opzichte van de iPhone 12. Wel zou de notch flink kleiner worden. Natuurlijk wordt ‘ie ook wat sneller en gaat de camera er waarschijnlijk op vooruit.

De iPhone 13 mini zou vrijwel identiek zijn aan de iPhone 13, maar dan kleiner. Het gerucht waar wij vooral op hopen heeft met de batterij te maken. De 13 mini schijnt een grotere accu te krijgen zodat het toestel langer meegaat. Dat is geen onnodige luxe, want de accuduur van de iPhone 12 mini is niet denderend.

Pro-iPhones voor de professionals

Gaan we door naar de iPhone 13 Pro. Dit model schijnt een ProMotion-display met 120Hz-ververssnelheid te krijgen. Dat is tof, want hierdoor ververst het scherm twee keer zo vaak als op de iPhone 12 Pro. Het gevolg? Animaties zien er veel beter uit.

De iPhone 13 Pro Max pakt deze verbetering naar verluidt ook mee. De twee Pro-modellen zouden verder sensor-shift in alle lenzen krijgen. Deze technologie zorgt voor minder schokkerige kiekjes door de fotosensor te laten zweven, in plaats van hardnekkig op zijn plek te zetten.

Op naar de presentatie

iPhoned is dé plek voor al je Apple-nieuws. In aanloop naar de presentatie houden we je op de hoogte van alle geruchten en zodra de toestellen zijn gepresenteerd gaan we er natuurlijk mee aan de slag. In de reviews vertellen we of de iPhone 13 (Pro) het kopen waard is, of niet.

