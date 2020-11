De iPhone 12, of toch die duurdere iPhone 12 Pro? In deze video vergelijken we de twee nieuwe iPhones met elkaar.

Bekijk onze iPhone 12 vs iPhone 12 Pro video

Met vier nieuwe iPhones dit najaar heb je in ieder geval genoeg om uit te kiezen. Toch zullen de meeste mensen waarschijnlijk voor de iPhone 12 of de iPhone 12 Pro gaan.

Hoog tijd dus om deze twee fonkelnieuwe smartphones met elkaar te vergelijken. In vier minuten praten we je bij over de belangrijkste overeenkomsten en verschillen, van de camera tot het design. Hierbij speelt de prijs uiteraard een grote rol.

Naast deze vergelijking hebben we de iPhone 12 en iPhone 12 Pro uiteraard ook afzonderlijk van elkaar een uitgebreide review gegeven. Check voor meer info over de iPhone die het beste bij jou past onderstaande recensies.

